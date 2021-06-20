Путин поздравил граждан с Днем медицинского работника

Президент России Владимир Путин поздравил российских сотрудников здравоохранения с Днем медицинского работника и поблагодарил их за труд.

«От всей души поздравляю медицинских работников России с профессиональным праздником, который сегодня вместе с вами отмечает вся страна. Для нас, для всех граждан, это прежде всего возможность сказать самые теплые, сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Путин отметил, что врачи сейчас ведут непростую борьбу с коронавирусом. «Хорошо понимаю, что многие из вас встречают свой праздник на дежурстве, в буквальном смысле слова на боевом посту. Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и «красных зонах» больниц, выезжает на экстренные вы зовы в составе экипажей скорой помощи», – добавил глава государства.

«Особые слова хотел бы сказать работникам больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям, вести прием, делать сложнейшие, порой уникальные операции. Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с коронавирусом, и, несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг», – продолжил президент.

Путин поблагодарил всех работников здравоохранения за труд и служение людям.

К поздравлениям в честь Дня медработника присоединился министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Дорогие друзья, поздравляю с нашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! (…) Мы с вами совершили невозможное! Пандемия стремительно обрушилась на весь мир, в одну секунду изменила жизни миллиардов людей и заставила каждого человека вспомнить, что ничего дороже здоровья в жизни нет. Мы с вами выдержали этот удар! Максимальная отдача каждого медицинского работника позволила спасти миллионы жизней. Мы уже доказали, что можем сдерживать натиск новой пандемии, можем справиться с любым ударом, отвести глобальную угрозу.», – приводятся его слова на сайте ведомства.

День медицинского работника отмечается в России каждое третье воскресенье июня.

Накануне Путин подписал указ о награждении медиков, борющихся с коронавирусом, и других медработников из разных регионов России медалями, орденами и почетными званиями.