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Путин поздравил граждан с Днем медицинского работника
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Президент России Владимир Путин поздравил российских сотрудников здравоохранения с Днем медицинского работника и поблагодарил их за труд.
«От всей души поздравляю медицинских работников России с профессиональным праздником, который сегодня вместе с вами отмечает вся страна. Для нас, для всех граждан, это прежде всего возможность сказать самые теплые, сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
Путин отметил, что врачи сейчас ведут непростую борьбу с коронавирусом. «Хорошо понимаю, что многие из вас встречают свой праздник на дежурстве, в буквальном смысле слова на боевом посту. Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и «красных зонах» больниц, выезжает на экстренные вы зовы в составе экипажей скорой помощи», – добавил глава государства.
«Особые слова хотел бы сказать работникам больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям, вести прием, делать сложнейшие, порой уникальные операции. Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с коронавирусом, и, несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг», – продолжил президент.
Путин поблагодарил всех работников здравоохранения за труд и служение людям.
К поздравлениям в честь Дня медработника присоединился министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Дорогие друзья, поздравляю с нашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! (…) Мы с вами совершили невозможное! Пандемия стремительно обрушилась на весь мир, в одну секунду изменила жизни миллиардов людей и заставила каждого человека вспомнить, что ничего дороже здоровья в жизни нет. Мы с вами выдержали этот удар! Максимальная отдача каждого медицинского работника позволила спасти миллионы жизней. Мы уже доказали, что можем сдерживать натиск новой пандемии, можем справиться с любым ударом, отвести глобальную угрозу.», – приводятся его слова на сайте ведомства.
День медицинского работника отмечается в России каждое третье воскресенье июня.
Накануне Путин подписал указ о награждении медиков, борющихся с коронавирусом, и других медработников из разных регионов России медалями, орденами и почетными званиями.
Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше
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Польская пресса заявила о кризисе в «элитах» и руководящих органах Польши, а также об «украинизации внешней политики».
Главный редактор газеты Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что у Польши «получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей действительности и реальным интересам Польши», передает РИА «Новости».
По его словам, польские элиты начинают пугать «страшилками» о «московском вторжении», как только между США и Россией начинают налаживаться отношения. Элиты могут и не верить в это, но повторяют, чтобы избежать критики. Энгельгард заявил, что этот «психоз» совмещен с «прогрессирующей украинизацией внешней политики» страны, пишут «Народные новости».
При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала «огромной травмой» для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой.
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным
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Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ.
Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости».
Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности.
«Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты.
Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены.
«Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание.
В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами.
Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны.
«У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем.
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Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки
Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает.
«У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН.
Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине
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Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в этой стране.
Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также ее вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана.
«Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» – это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», – сыронизировал Шарий на своем канале YouTube.
«Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Все. Это периферия. Это потеря интереса», – констатировал он.
Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», – отметил блогер.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком». По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
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Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере».
Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS.
«Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен.
Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой
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Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.
«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента.
«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.
«Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент.
Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР.
Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности.
Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев.
Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось».
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
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Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений.
При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости».
Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин.
Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Песков подтвердил личное участие Путина в съезде «Единой России»
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Съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что график президента пока не меняется из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в стране.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине
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Западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами».
Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Кулеба считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве «был однозначно на стороне Украины» и «четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины».
Глава МИД Украины сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, «детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине» и выразила поддержку республике. «Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – указал глава МИД.
Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига считает, что для Киева «те публичные сигналы», которые увидели на Украине, причем «не только публичные, стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе». Можно говорить о «прямом свидетельстве консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины». «Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
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Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам
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В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов».
«При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте.
Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении.
В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.
Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах
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Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.
«На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС.
Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах.
«В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин.
Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка.
«Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев.
«Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии.
Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости».
Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны».
«Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он.
Путин: Лучше объединиться с США в борьбе с киберпреступностью, чем собачиться
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Для Москвы важно объединить усилия с США в борьбе с киберпреступностью, вместо того, чтобы «собачиться», заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
«И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
При этом президент указал, что Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но Вашингтон отказывается. «Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им (США) предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.
Днем ранее Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. «Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме», – добавил он.
Французы сравнили поведение Путина и Байдена в Женеве
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают прошедший в среду в Женеве саммит президентов России и США Владимира Путин и Джо Байдена, отмечая хороший внешний вид российского лидера по сравнению с американским коллегой.
Многие комментаторы задались вопросом, почему Джо Байден не стал отвечать на вопросы российских журналистов, тогда как Владимир Путин охотно общался с американской прессой, передает РИА «Новости».
«Это чтобы вы лучше поняли, в каком виде существуют идеи демократии и свободы слова в США», – написал prof1.
«Байден не может отвечать на вопросы СМИ на лету. Для него отбирают только покладистых журналистов», – считает Anojlopuji.
Читатели также поделились своим мнением насчет внешнего вида двух лидеров. Так, один из пользователей отметил, что российский президент хорошо выглядит рядом с его американским коллегой.
«Это не Путин вот-вот уснет… у него, в отличие от Байдена, есть стержень», – иронизирует Nouchka.
«Он прекрасно выглядит не только на фоне Байдена», – ответил ему Themistoclius.
Не обошлось и без шуток. Читатель под ником lansarter посоветовал Владимиру Путину поинтересоваться у главы Белого дома, как у него обстоят дела с лестницами.
«Байден смог вспомнить свой текст или ему Харрис (вице-президент США) суфлировала?» – задался вопросом l'UMPS m'a tueR.
Нашлись и те, кого захотел поднять более серьезные вопросы по итогам прошедшей встречи.
«У России есть один важный недостаток в глазах Запада: они хотят жить как русские», – написал remez, добавив, что Вашингтон это не устраивает.
«Россия никогда не должна прощать злодеяния Запада, в частности государственный переворот, организованный на Украине в 2014 году», – указал DARIUS47.
«Зная русских, хочу сказать, что медведь может укусить в любой момент», – написал один из пользователей.
В заключение комментатор под ником Phiphi1518 подчеркнул, что США, Россия и Китай при любых обстоятельствах должны работать вместе, чтобы восстановить мир во всем мире.
Ранее российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
ВОЗ предложила запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила запретить выпивать женщинам детородного возраста, следует из проекта Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.
В документе указывается, что страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста, передает РИА «Новости».
Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению. Также это оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.
Таким образом, в ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного.
Эти заявления вызвали широкую критику среди пользователей Сети, а саму организацию обвинили в сексизме.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о риске инфаркта из-за полного отказа от алкоголя.
Ургант сравнил президентов США с покемонами
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ургант в эфире своей программы на Первом канале отметил, что 16 июня произошла не только встреча лидеров двух стран, но и футбольный матч Евро-2020 между сборными России и Финляндии. «Как бы сказали в программе «Время покажет», наши победили везде», – заявил Ургант.
Он напомнил, что Путин встречается уже не с первым президентом США. «Как скажут миллениалы, собрал всех покемонов», – пошутил ведущий. Он также предположил, что если бы президенты сами выбирали подарки, то Путин подарил бы Байдену «ковер на трап, который не скользит», а Байден Путину – «ковер на лед, который скользит».
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Байден подарил российскому коллеге хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки. Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
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