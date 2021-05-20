«КамАЗ» решил испытать на Ямале новый «арктический» грузовик

В ближайшее время на Ямале пройдут испытания опытного образца тяжелого вездехода КамАЗ-6355 («Арктика») с колесной формулой 8х8, сообщил главный специалист научно-технического центра ПАО «КамАЗ» Дамир Файзрахманов.

«В этом году планируем испытать машину (КамАЗ-6355) на Ямале. До этого опытный образец был успешно испытан на площадке НТЦ (научно-технического центра – прим. ВЗГЛЯД) «КамАЗа» в Набережных Челнах», – передает RT слова Файзрахманова.

Автомобиль способен перевозить до 15-16 тонн грузов по заполярному бездорожью, снежным заносам и болотам. Как утверждает разработчик, на сегодняшний день в России практически нет колесной платформы, которая может перевозить грузы свыше 10 тонн в суровых условиях Арктики. По мнению экспертов, российские конструкторы внедрили множество технических решений, чтобы приспособить КамАЗ-6355 под эксплуатацию в высоких широтах.

Полная масса КамАЗ-6355 составляет 40 тонн. Снаряженный вес машины достигает 24–25 тонн, распределяясь нагрузкой на первый, второй и задние мосты, являющиеся новой разработкой камского предприятия. Длина вездехода – 12 м, ширина – 3,38 м, высота – 3,9 м, дорожный просвет – 0,6 м.

На «Арктике» установлен дизельный двигатель нового поколения «КамАЗ» P6 уровня Евро-5 с одноступенчатой системой турбонаддува. Мощность силового агрегата – 450 л. с., максимальная скорость автомобиля – 50 км/ч. Как отмечает разработчик, это достойный показатель для столь габаритной платформы и тех условий, в которых она будет выполнять задачи.

Для осуществления всего спектра погрузочно-разгрузочных работ «Арктику» оснастили гидравлической краново-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 3 т.

«Кузов у вездехода шестиметровый. Это дает возможность разместить в кузове стандартный 20-футовый контейнер, но без крепления по фитингам (специального крепежа). С помощью манипулятора снимается запасное колесо, для этого достаточно усилий одного человека», – говорит Файзрахманов.

Кроме того, разработчик предлагает устанавливать на «КамАЗ-6355» теплоизолированный жилой модуль, рассчитанный на комфортное пребывание трех человек вплоть до двух недель. В нем размещены места для отдыха, работы и приема пищи, миниатюрная кухня с варочной панелью и микроволновой печью, раковина, санузел, душ, телевизор, холодильник, устройства обогрева и кондиционер.

Все находящиеся внутри электроприборы питает бензиновый генератор. Жилой модуль «КамАЗ-6355» полностью автономный, что является насущной необходимостью в условиях Заполярья, когда из-за пурги становится невозможным какое-либо передвижение или выход на местность.

Для удобства эксплуатации вездехода в сложных природно-климатических условиях «Арктику» оснастили поручнями и примыкающими к кабине площадками, которые позволяют экипажу осматривать машину, не спускаясь на землю.

Как утверждает разработчик, эксплуатант «КамАЗ-6355» не будет испытывать больших проблем с запуском двигателя в сильные морозы. С этой целью на машине установлены аккумуляторные батареи, дающие мощный электрический импульс на стартер. Помимо этого, на «Арктике» имеется предпусковой подогреватель мощностью 30 КВт, который не позволяет замерзнуть охлаждающей жидкости и маслу в поддоне.

На сегодняшний день камское предприятие собрало два прототипа. Первый – с колесной формулой 6×6, второй – более габаритный, с восемью парами колес. Оба автомобиля были изготовлены в рамках совместной работы завода с Министерством образования и МГТУ им. Баумана.