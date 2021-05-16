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Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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Утвержден список недружественных России государств
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В список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли США и Чехия, следует из постановления правительства.
«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», – цитирует распоряжение ТАСС.
В список вошли только две страны – США и Чехия. В отношении них будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Утверждается количество физлиц, которые находятся в России и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории России, передает РИА «Новости».
О создании списка недружественных государств в своем указе объявил Путин. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал между Россией и Чехией.
Климкин испугался слов Путина об Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».
Климкин заявил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.
Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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Эксперт: США получили горькую пилюлю от России в Сирии
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«Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, поскольку присутствие вооруженных сил США на территории Сирии незаконно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя инцидент с блокировкой колонны американских военных на северо-востоке Сирии силами российской военной полиции.
«На мой взгляд, когда колонна иностранной военной техники движется по территории суверенной страны, не имея на то никаких оснований и санкций, а ее останавливают и возвращают назад, это самый мягкий шаг со стороны нашей военной полиции. Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, согласно международной практике урегулирования подобного рода инцидентов», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что войска США находятся на территории Сирии незаконно. «Их присутствие там является актом военной агрессии против Сирии. Поэтому уничтожение их военной техники – это нормальное поведение любого государства», – уточнил Сивков.
«Но сейчас американцы подчинились нашим требованиям. Если они в какой-то момент откажутся подчиняться и применят силу, то получат ответный удар, – уверен собеседник. – А учитывая общую напряженность между Россией и США, это грозит вылиться в крупный военный конфликт, в том числе с применением ядерного оружия, чего ни одна из сторон не хочет».
Он также указал на молчаливую реакцию Пентагона по поводу данного инцидента. «Для американского военного ведомства это очень горькая пилюля. Они явно рассчитывали на то, что наша военная полиция не отреагирует должным образом и проигнорирует факт нарушения протоколов деконфликтинга. Но российская военная полиция приняла решительные меры, что сломало сценарий Пентагона. Этого они, конечно, принять не могут», – подытожил эксперт.
В свою очередь директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что между Россией и США на территории Сирии есть определенные договоренности и каждая из сторон обязана их соблюдать. «У России, США и других стран в Сирии есть свои зоны влияния, которые зачастую пересекаются. Поэтому, когда в одном месте находится такое большое количество разных войск, подобные инциденты будут возникать», – считает он.
«Что касается молчания Пентагона, то это также ожидаемая реакция. Они ведь не могут оправдываться в такой ситуации, поэтому им остается лишь молчать», – заключил Багдасаров.
Накануне стало известно, что патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии.
Позднее Министерство обороны России прокомментировало данный инцидент, опубликовав сообщение в Facebook. «На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении.
Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии.
В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии.
Путин заявил о превращении Украины в антипода России
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Украину превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», – сказал Путин.
«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
При этом он указал, что «представителям оппозиции (на Украине) вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – сказал Путин.
Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул Путин.
В четверг украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Однако суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Сам Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Политолог оценил письмо генералов США о недееспособности Байдена
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«Военные США недовольны идеей вывода войск из Афганистана и ситуацией в Израиле», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя открытое письмо, подписанное 124 отставными генералами, в котором они поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена.
«Подобный шаг со стороны военных был ожидаем, потому что было видно, что президент США Джо Байден не оправдывает их надежды. Хотя ранее военный корпус поддержал демократов и выступил против Дональда Трампа», – напомнил философ, политолог-американист Борис Межуев.
«Военные США всегда были недовольны идеей выхода из Афганистана и боролись против нее, – пояснил собеседник. – Они считают, что если американские войска выйдут из Афганистана, то рано или поздно в условиях предполагаемой победы талибов все вернется на круги своя и на основе запрещенного в России движениЯ «Талибан» возникнет очередная «Аль-Каида».
Кроме того, добавил эксперт, военных США беспокоит ситуация в Израиле. «Безусловно, нельзя все, что происходит, приписать Байдену. Это имеет свои предпосылки. Тем не менее американские генералы считают, что нужно было соблюдать твердость в отношении арабов, тогда не произошло бы того, что происходит сейчас в Израиле», – полагает политолог.
«Это знаковые вещи: ослабление ближневосточной политики, отсутствие жесткого наступления на этом фланге и сведение центральноазиатской политики к выводу войск из Афганистана вызывают недовольство военных США, – считает Межуев. – В целом администрация Байдена выглядит рыхлой и слабоватой. Для главы страны – это сильный вызов. Республиканская партия будет резко усиливаться на этом фоне».
Собеседник также предположил, что возможно в этой истории также есть связь с открытым письмом, ранее опубликованным французскими военными в издании Valeurs Actuelles. Они поддержали 20 отставных французских генералов, которые в обращении к президенту Эммануэлю Макрону потребовали «спасти страну от распада».
Напомним, ранее более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – сказано в открытом письме, которое подписали 124 отставных генерала.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.
Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход Конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем–младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
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Украинского депутата избили в эфире ток-шоу
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Экс-депутат Верховной рады Олег Барна устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу из-за спора о запуске на Украине рынка земли.
Инцидент произошел в эфире передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Между двумя политиками завязался спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, вскоре они начали обмениваться оскорблениями, передает РИА «Новости».
В ходе перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству телеведущих, при этом после потасовки на лице парламентария от «Слуги народа» осталась гематома.
Напомним, Брана нередко становится героем скандалов. В декабре 2018 года Барна и представитель партии «Свобода» Юрий Левченко подрались в эфире парламентского телеканала Украины «Рада». В апреле 2019-го он напал на представителя штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – Святослава Юраша. В августе 2020 года Барна, известный также попыткой вынести занимавшего пост премьера страны Арсения Яценюка из зала заседаний, оскорбил жителей Киева, назвав их быдлом.
Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России
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Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, которую высылают из страны в рамках ответа на санкции Вашингтона, назвала честью работу в России.
«Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» – написала она в своем Twitter.
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Ранее Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.
Пашинян попросил военной помощи у Путина
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.
Пашинян пояснил, что во время телефонного разговора с президентом России в четверг он не попросил помощи, так как «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».
«Президент России сказал, что он сам считает, что ВС Азербайджана должны вернуться за пределы Армении, и есть более важная часть, которая вчера вечером была констатирована: достигнута договоренность, что сегодня азербайджанские ВС должны были выполнить эти действия, то есть покинуть территории границ Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».
И.о. премьера добавил, что в некоторых местах ВС Азербайджана покинули эту территорию. «Причиной того, что я вчера не обратился [к Путину за помощью] является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены. Но так как ход переговоров показал, что, во всяком случае сегодня, договоренность полноценно не будет выполнена, я обратился к президенту РФ, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную», – сказал Пашинян, ссылаясь на двусторонние договора.
и»Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пашинян в ходе телефонного разговора Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита
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США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита, за обеспечение верховенства права в регионе, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах», заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Марша Берникэт.
«Арктический совет является главным форумом для обсуждения и регулирования вопросов региона. Я рада подтвердить, что за 25 лет истории организации восемь стран вместе обсуждали эти вопросы. <…> Мы можем сотрудничать по всему спектру вопросов, которые вписываются в международные рамки. Мы ожидаем, что российско-американское сотрудничество по вопросам Арктики в рамках совета продолжится в течение предстоящего российского председательства в совете. Мы сосредоточены на вопросах окружающей среды», –приводит слова Берникэт ТАСС.
По мнению исполняющей обязанности помощника госсекретаря США, необходимо, чтобы в Арктике наблюдались обеспечение верховенства права, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах». «Мы хотели бы и дальше видеть это», – добавила Берникэт.
Кроме того, США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита. При этом Берникэт высказалась за добычу природных ресурсов при соблюдении экологических норм и при уважении прав коренных народов.
В среду российский посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов призвал не допустить конфронтации в Арктике. Днем ранее в Совбезе обвинили Запад в стремлении сорвать стратегические проекты России в Арктике под предлогом охраны природы в целях недобросовестной конкуренции.
В апреле глава Пентагона заявил об усилении конкуренции за ресурсы Арктики. Ранее в том же месяце Москва обвинила НАТО в провокациях в Арктике, стремлению стран альянса к милитаризации региона и намерении использовать в целях сдерживания России. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.
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Эксперт оценила желание ЕС создать проблемы россиянам из Крыма и Донбасса
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«Сегодня Евросоюз не может отличить паспорт жителя Крыма и Донбасса от паспортов жителей других регионов России. В будущем эта ситуация вряд ли изменится», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер. Так она прокомментировала намерение Брюсселя отказать в признании выданных жителям Крыма и Донбасса российских паспортов, а также обвинения ЕС в адрес Москвы в попытке интеграции Донбасса.
«Что касается обвинений со стороны ЕС в фактической интеграции Донбасса в состав России, то здесь важно отметить три фактора. Во-первых, Донбасс уже не сможет вернуться в состав Украины, потому что нынешние власти страны произвели насильственную украинизацию, фактически исключив русский язык из сферы обслуживания и образования. Все это неприемлемо для жителей Донбасса», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер.
«Во-вторых, сегодняшняя Украина провела бандеризацию государства, заменив все исторические символы и знаки героев на символы пособников нацистов», – напомнила собеседница. «В-третьих, несмотря на эфемерность и иллюзорность перспективы возвращения Донбасса на Украину, официальный Киев постоянно выдвигает новые законопроекты о грядущих политических репрессиях и лишении гражданских прав жителей Донбасса в случае реинтеграции», – добавила эксперт.
«Все это приводит к тому, что рано или поздно Донбасс будет интегрирован в состав России, потому что такой большой регион с населением в несколько миллионов человек не может длительное время висеть в воздухе. Поэтому Россия предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе за счет предоставления российского гражданства. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе и с помощью военных действий», – полагает Шеслер.
При этом отказ ЕС признавать российские паспорта жителей Крыма и Донбасса является просто незаконным, подчеркивает собеседница. «Ни у одной страны мира или группы стран нет права определять и выявлять, кто является гражданином третьей страны, а кто им не является. Это можно сделать только путем специальных операций по внедрению в базы данных жителей Донбасса или Крыма. Но это технически сложно и незаконно», – считает эксперт.
В этой связи она упомянула недавнее задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, который пытался приобрести базы данных российских паспортов. «Украина надеется, что к ним в руки попадут эти базы данных, но у России есть все необходимые возможности, чтобы этого не допустить», – уточнила Шеслер.
Она отметила, что ни по общегражданскому, ни по российскому загранпаспорту невозможно отследить жителя Донбасса или Крыма. «Подавляющее большинство крымчан получают загранпаспорта в Краснодарском крае, а жители Донбасса – в Ростовской области. Соответственно, их невозможно отличить от паспортов местных жителей данных регионов России», – указала собеседница.
«И в ближайшем будущем эта ситуация не изменится. Но, если вдруг это все же случится, и этим людям откажут в визе или лишат их прав, которые имеют другие граждане РФ, это повлечет за собой серьезные политические последствия. Россия не станет игнорировать подобные действия и примет ответные меры», – убеждена эксперт.
Накануне стало известно, что в документе, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая, говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Также этот документ включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России».
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины». Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.
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Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии
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Вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля этого года, утверждена указом президента от 23 апреля этого года», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Она напомнила, что согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
«С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа этого года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями. Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», – добавила она.
Между тем, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики.
В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».
«Уже снижается численность посольств этих стран в России, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве», – сказал он. По мнению Джабарова, появление недружественных России стран «остудит «горячие головы», которые привыкли во всем винить Россию».
Ранее был утвержден список недружественных России государств. В список вошли только две страны – США и Чехия – в их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Также сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан.
Напомним, посольство США заявило, что с 12 мая перестало обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.
Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
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Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и КНР, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет американский журнал The National Interest.
Журнал отмечает, что конфронтационная позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к России не удивляет, так как еще до вступления в должность он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, по которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Вашингтона, передает РИА «Новости».
Затем Байден лишь усилил напряженность между двумя странами, тогда как его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях.
Кроме того, политический курс Вашингтона в отношении Пекина, несмотря на ожидания аналитиков, существенно не изменился, а надежды на проведение более примирительной политики не оправдались: США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сэнкаку.
Указывается, что неспособность новой администрации Джо Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество.
Все это, в свою очередь, позволит двум странам противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.
Ранее в США предупредили о риске космической войны с Россией и Китаем.
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Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан
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Российские власти проинформировали американское посольство о решении отложить запрет на наем местных граждан, заявили в дипмиссии.
«Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наем местных граждан», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США.
На этом фоне в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.
Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Минобороны прокомментировало блокировку колонны военных США в Сирии
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Патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии.
«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении Минобороны на странице в Facebook.
В ведомстве указали, что колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении.
Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии.
В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии.
Американские генералы усомнились в адекватности Байдена
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Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – передает РИА «Новости» текст открытого письма, которое подписали 124 отставных генерала.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.
Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.