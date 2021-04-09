Эксперт объяснил назначение коммуниста на пост врио главы Ульяновской области

«Выбор сделан с учетом того, что Русских хорошо знает Ульяновскую область и имеет серьезный управленческий опыт. Партийная принадлежность здесь роли не играла», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя назначение на пост врио губернатора Ульяновской области коммуниста Алексея Русских.

«Назначение Алексея Русских связано с его глубоким знанием Ульяновской области. Также большую роль сыграли его личные и профессиональные качества и серьезный управленческий опыт», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

Эксперт напомнил о том, что Сергей Морозов являлся старейшим главой региона в России, «с его уходом завершается период правления старого губернаторского корпуса». «Логика кадровых решений президента точно прослеживается в русле назначения людей, проходивших «школу губернаторов», ведь Русских – слушатель этой знаменитой школы», – напоминает Баширов.

«Но человека туда берут не только для того, чтобы чему-то научить, но и с целью оценить, как он реагирует на приобретенные знания, как он работает в группах. Там много практической работы, – поясняет собеседник. – Когда человек высказывается в ходе деловых игр, то он опирается в том числе и на свой управленческий опыт. Из этого и складываются оценки. Просто сам факт, что он учится в «школе губернаторов», не гарантия его соответствия должности главы региона».

Политолог также отметил, что при выборе Русских не имела значение партийная принадлежность. «У нас есть четыре парламентские партии, и они все полноценные участники политического процесса. У нас есть регионы, где побеждали коммунисты, например – Хакасия, а в Хабаровском крае губернатор Михаил Дегтярев представляет ЛДПР», – заключил Баширов.

В четверг президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских. До назначения Русских был сенатором – зампредом комитета Совета Федерации по экономике. Он также входит в Центральный комитет КПРФ.

Ранее в тот же день губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об отставке по собственному желанию и о своем решении баллотироваться в Госдуму. Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2005 года и считался старейшим губернатором по времени пребывания на посту. Президент принял отставку Морозова. В свою очередь в ЦИК уточнили, что выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования 19 сентября.

«В последнее время там, на родине Ленина, все более высокую активность проявляли коммунисты», – заметил по этому поводу в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Что касается шансов бывшего губернатора Морозова стать депутатом Госдумы, то «чтобы выдвинуться в депутаты Госдумы, ему нужно пройти через партийные праймериз», подчеркнул собеседник.

Член Общественной палаты РФ, политолог Константин Комков, комментируя назначение Русских, отметил, что «президент готов работать с представителями различных политических структур при подтверждении их компетенции».