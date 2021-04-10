Врио главы Мордовии назвал проблемы строительной отрасли республики

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе межрегиональной строительной конференции, совмещенной с расширенной коллегией министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики назвал важнейшие проблемы строительной отрасли в регионе.

«У нас не хватает кадров в области проектирования и экспертизы. Все это выливается в затягивание сроков строительства, в переделки и многочисленные комиссии. Все это дорого. Если мы сможем найти путь создания проектного института в РМ или найдем хорошего партнера, то регион существенно продвинется в строительной сфере», - заявил Здунов, говорится в сообщении на сайте правительства Мордовии.

Второй важной проблемой врио главы региона назвал недостроенные объекты. «В центре города стоит универсальный зал. Строится десять лет. Как достроить его, чтобы он служил долгие годы, а не только в рамках гарантийных обязательств?», – обозначил задачу Здунов.

Руководитель региона также отметил, что в больших стройках, которые ведутся в Мордовии, следует задействовать не только местные строительные организации, но и производителей строительных материалов, работающих в регионе. По его словам, у Мордовии впереди большие планы: «Строить мы будем много. Мы активные участники национальных проектов по строительству. Не только собственные строительные организации, но и промышленность строительных материалов должны найти свое место в будущих проектах».

Стоит отметить, что в 2020 году в регионе завершено строительство 70 производственных и социально значимых объектов: шесть детских садов, две школы, четыре объекта социального обслуживания, три объекта культурного назначения. Также введены в эксплуатацию участки автомобильных дорог и путепроводов, 11 объектов производственного назначения, отдел полиции, объекты торговли и инфраструктуры. На территории республики построено 324,5 тыс.кв.м. жилья, что составляет 101,1% к плановому показателю на 2020 год.

Одной из тем конференции стало и дорожное строительство. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 по 2024 год запланировано привести в нормативное состояние более 1335 километров автомобильных дорог Мордовии, в том числе 188 километров в границах Саранской городской агломерации.

В 2020 году построено и отремонтировано порядка 200 км автомобильных дорог общего пользования. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила более 1 млн квадратных метров.

В 2021 году запланировано строительство 46 объектов на региональной сети протяженностью 205,6 км, а также 23 участка в Саранской городской агломерации протяженностью 14,8 км. Продолжится реализация 2 масштабных проектов: строительства автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар, а также первый этап строительства автомобильной дороги «Обход г. Рузаевка».