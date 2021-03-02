Число погибших при пожаре в интернате под Тверью увеличилось до двух человек

Одна из пострадавших во время пожара в Торопецком психоневрологическом интернате в Тверской области, который произошел в ночь на вторник, умерла в больнице, общее число жертв увеличилось до двух, сообщила пресс-служба правительства региона.

Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, пациентка скончалась. Еще одна женщина [ранее] скончалась по пути в больницу, причина ее смерти в настоящее время устанавливается», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также еще двоим пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они в госпитализации не нуждаются.

Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию под личный контроль. По данным пресс-службы, новое противопожарное оборудование было установлено в учреждении в декабре 2020 года. Сейчас проживающие корпуса интерната, где произошел пожар, временно размещены в местном клубе и в других зданиях учреждения. На время ремонта в корпусе, где произошло возгорание, они будут размещены в Нелидовском психоневрологическом интернате, добавили в пресс-службе.

Тем временем прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности в интернате.

«Организована проверка по факту возгорания комнаты №6 корпуса №2 ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат», расположенного в деревне Дергино Торопецкого района, в ходе которой будет дана оценка соблюдения правил пожарной безопасности и деятельности контролирующего органа, осуществлявшего проверку пожарной безопасности учреждения в 2020 году», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Свою проверку по факту случившегося проводит и СК.

Ранее источник в экстренных службах Тверской области сообщил, что жертвой пожара в психоневрологическом интернате в Дергино стал один человек.