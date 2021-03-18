Захарова: США должны ответить на базовые вопросы

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что американские журналисты ночью задавали вопросы о том, что же происходит. По ее словам, «американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?».

Говоря о вызове в Москву для консультаций посла России в США Анатолия Антонова, Захарова в четверг в эфире «Вести ФМ» пояснила, что эти консультации «нацелены на обзор» текущего состояния отношений с США. На вопрос, был ли вызван на Смоленскую площадь посол США в России Салливан, Захарова ответила: «На данный момент у меня нет такой информации», передает РИА «Новости».

Говоря о заявлениях президента США Джо Байдена в адрес России, Захарова указала, что Соединенные Штаты сами должны объяснить, что у них происходит. «Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит», – сказала Захарова.

По ее словам, американские журналисты ночью задавали вопросы о том, что же происходит. «Они адресовали один и тот же вопрос: помогите нам (понять, что происходит). Ну как это? Поэтому я считаю, что это американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?» – добавила Захарова.

Накануне МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

16 марта Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.