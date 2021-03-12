Политолог указал на изъяны в предвыборных расчетах соратника Навального

Некомпетентные заявления соратника Навального Леонида Волкова рассчитаны на столь же некомпетентную молодую аудиторию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он отреагировал на слова Волкова о том, что так называемое «Умное голосование» (УГ) могло бы принести победу нескольким депутатам, претендующим на на кресла в Госдуме от столичных округов.

«Леонид Волков – провокатор и крайне некомпетентный человек. Выборы разного уровня – в Мосгордуму и в Госдуму – невозможно сравнивать в принципе. Скажем, это все равно что сравнить выборы председателя колхоза или местной районной управы с выборами в ту же Мосгордуму. Это совершенно разные выборы. Я уже не говорю о федеральных выборах в масштабах всей страны», – считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В пятницу соратник блогера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что если бы в сентябре 2019 года проходили бы выборы не в Мосгордуму, в Госдуму, то «то из 15 депутатов, представляющих в Госдуме столицу, 9 были бы депутатами «Умного голосования», и только 6 – единороссами». Эти цифры Волков получил, взяв количество голосов, набранных каждым кандидатом от «Единой России» и каждым депутатом УГ на выборах в Мосгордуму и сопоставив их «с границами округов на Госдуму».

Мартынов убежден, что Волков преследовал цель «бахнуть» что-нибудь провокационное и намеренно называет результат выборов в Мосгордуму в 2019 году поражением для партии власти, что не соответствует действительности. Как подчеркнул эксперт, сравнивая выборы в Мосгордуму и Госдуму, Волков не учел не только разный уровень этих кампаний, но также явку, составы участников и мобилизацию избирателей.

«Если углубляться в то, чем Волков пытается жонглировать, то напомню, что на выборах в МГД большинство кандидатов, которые были поддержаны партией власти, шли как самовыдвиженцы. У партии власти как было большинство в Мосгордуме, так оно и осталось. Эта манипуляция – «унылое голосование» – ни к чему не привела кроме как к альянсу с коммунистами. Тут непонятно, кому повезло больше: лидеру московского отделения КПРФ Валерию Рашкину с навальнистами или наоборот», – подытожил Мартынов.