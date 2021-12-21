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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 16:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым
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В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шойгу заявил об индексации зарплат военных сверх запланированного
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Денежное довольствие военных в 2022–2023 годах увеличат больше, чем планировалось ранее, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
«В 2022–2023 годах индексация [денежного довольствия] будет проведена сверх запланированных параметров», – приводит ТАСС слова Шойгу.
В 2020 году зарплаты военнослужащих были проиндексированы на 3,7%, а в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021–2023 годах Минобороны дополнительно выделено 180,2 млрд рублей, уточнил Шойгу, передает РИА «Новости».
Между тем, Владимир Путин, выступая на коллегии, отметил, что одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащим.
«Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии», – подчеркнул Путин.
По его словам, как и в предыдущие несколько лет, денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его.
«Пока это соотношение сохраняется», – заявил президент. Он озвучил данные, согласно которым прогнозный средний уровень зарплаты в экономике России в этом году составляет 55 тыс. рублей, а средняя зарплата в ведущих отраслях – нефтяная, финансовая, транспортная – 63,2 тыс. рублей. В свою очередь, по данным Минобороны, средний уровень заработной платы лейтенантов составляет в 2021 году 81,2 тыс. рублей, продолжил Путин. «По-разному бывает, разные лейтенанты и по-разному служат, но это средний уровень», – отметил президент.
Ранее в сентябре Владимир Путин заявил, что темпы индексации зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов будут повышены на 5%.
До этого Путин заявил главе Минобороны Сергею Шойгу, что доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране.
Главе корпорации-разработчика «Циркона» присвоили звание Героя России
Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» – корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – Борису Обносову указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя России.
«За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу – генеральному директору акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», – приводит РИА «Новости» текст указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Ракета «Циркон» разработана входящей в КТРВ компанией «НПО машиностроения».
В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.
Напомним, в июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику.
ВКС сочли «Байрактар» легкой мишенью для «Панциря»
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Турецкие беспилотники «Байрактар» окажутся «лакомыми мишенями» для российских комплексов ПВО «Панцирь», заявил замначальника зенитных ракетных войск ВКС России Юрий Муравкин.
Муравкин сказал, что «Байрактар» – «очень легкая, очень лакомая для «Панциря» мишень». Характеристики турецкого БПЛА таковы, что сбить его сможет даже расчет, подготовленный на «удовлетворительно», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».
При этом «во всем важны нюансы», заявил Муравкин, комментируя уничтожения комплексов ПВО расчетами беспилотников в Сирии и Ливии. Так, если «в «Панцире» нет расчета, если расчет стоит на улице, если «Панцирь» не находится в боевом режиме, то это просто полигонная цель для тренировки расчетов» турецких БПЛА, сказал он.
Напмоним, гендиректор Baykar Халук Байрактар заявлял, что российские системы радиоэлектронной борьбы не могут справиться с турецкими беспилотниками. Заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного «Байрактара», как утверждается, в 2019 году в Ливии.
В отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.
Минобороны показало видео применения «Охотником» 500-килограммовой бомбы
Впервые опубликована видеозапись того, как экспериментальный образец новейшего тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» уничтожает наземную цель, сообщают информационные агентства.
На кадрах, предоставленных Минобороны, беспилотник применил 500-килограммовую авиабомбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
В январе сообщалось, что на полигоне Ашулук «Охотник» нанес бомбовый удар по наземной мишени. Источник в ОПК сообщил, что «цель была поражена с высокой точностью», причем это были не первые испытания по поражению бомбами наземных целей.
В ВМС США разработали форму для беременных
Военно-морской флот США заявил о планах введения формы для беременных, программу решили запустить в тестовом режиме, сообщают СМИ.
В тесте примут участие 400 добровольцев с документально подтвержденной беременностью и разрешением начальства, передает RT.
Форму выдадут бесплатно на год, после чего ее нужно вернуть. В апреле такую же программу запустили в корпусе морской пехоты США.
В мае 2020 года ВМС США сделали исключение для военнослужащего-трансгендера, позволив ему исполнять служебные обязанности, выбрав при этом «предпочтительный» пол.
Генерал заявил о способности «Ориона» справиться с «Байрактаром»
Российские разведывательно-ударные беспилотники «Орион» при необходимости смогут справиться с турецкими БПЛА «Байрактар», заявил начальник беспилотной авиации России генерал-майор Александр Новиков.
Новикова спросили, способен ли российский беспилотник противостоять турецкому. Генерал-майор ответил: «Не только «Байрактару» – любому беспилотному летательному аппарату», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БПЛА в воздухе.
Испытания дрона-радара для разведки наземных целей начались в России
В России проводятся летные испытания беспилотника на базе «Ориона» с бортовой радиолокационной станцией, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник РИА «Новости» сообщил, что БПЛА радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией «Кронштадт». БПЛА «оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС». Она «позволяет вести разведку различных наземных целей», включая «разведку источников излучения», например ЗРК. Дрон также сможет «выполнять функции целеуказания», в том числе для ударных беспилотников. БПЛА хотят ввести «в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена».
Напомним, «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток.
В России полностью перевооружили первый полк ракетных комплексов «Авангард»
В России полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, сообщил на итоговой коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.
«В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками», – передает РИА «Новости» слова министра. Он добавил, что «еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».
По словам Шойгу, первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах России.
«В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», – сказал Шойгу.
«Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полета «Альтиус-РУ», начаты поставки разведывательно-ударных комплексов «Иноходец» и «Форпост», – добавил министр обороны.
По словам Шойгу, число носителей высокоточного оружия большой дальности в войсках России к 2026 году вырастет на 30%.
«К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования – в два раза», – сказал министр обороны России. Он отметил, что в результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 млрд рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения.
Напомним, в августе командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко сообщил, что первый полк стратегических ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» в полном составе заступит на боевое дежурство до конца года.
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Россия собралась провести в Арктике стрельбы по гиперзвуковой мишени
В 2021 году на одном из российских военных полигонов в Заполярье состоятся стрельбы, в ходе которых комплекс ПРО должен поразить гиперзвуковую мишень, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что «состоятся испытательные стрельбы по полному циклу современным противоракетным комплексом», который «должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень». При этом поразить цель необходимо «на дальности в сотни километров».
Напомним, в 2019 году зенитная ракетная система С-300 смогла уничтожить гиперзвуковые цели в ходе эксперимента. Сейчас функции ПРО в российской армии могут выполнять системы С-400, завершаются испытания С-500, разрабатывается спецсистема ПРО С-550.
Шойгу заявил о высочайшем уровне ядерной триады России
Уровень современности ядерной триады РФ доведен до самого высокого показателя за всю историю и составил 89,1%, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования – 89,1%,» – цитирует ТАСС министра.
По его словам, продолжается переоснащение Ракетных войск стратегического назначения.
«В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», – отметил Шойгу.
По его словам, возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов ядерной триады также совершенствуются.
«Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», – отметил министр
Он подчеркнул, что современная инфраструктура создается синхронно с поставкой новейших образцов для стратегических ядерных сил, построено 690 высокотехнологичных объектов.
Ранее президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%.
Анонсированы летные испытания «Сармата» «по полному циклу»
Первые летные испытания новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» «по полному циклу» должны состояться в конце января следующего года, сообщил информированный источник.
«Летные испытания МБР «Сармат» планируется начать в конце января», – сообщил источник РИА «Новости». Он уточнил, что в рамках этих испытаний «планируется провести первый пуск новой ракеты по полному циклу – должны отработать все ступени нового изделия, а макеты боевых блоков упасть в расчетном районе на военном полигоне».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Ранее в Роскосмосе отчитались о бросковых испытаниях ракеты, в ходе которых была подтверждена верность технических решений при разработке «Сармата».
Также газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
Шойгу объяснил строительство военных баз и систем ПВО в Арктике
Россия надежно прикрыла свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет строительства военных баз, размещения ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, авиации, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента Владимира Путина.
Он отметил, что ВС России также способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы.
Напомним, в декабре 2020 года Россия завершила строительство военной базы на Земле Франца-Иосифа.
Винтовку под патроны НАТО создали в России
Мультикалиберная винтовка DXL-5 «Опустошитель» (экспортное наименование – Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского 12,7 х 108, проходит испытания в России, заявил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
«Главной особенностью новой винтовки является ее модульность. На «Опустошителе» мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра – натовский .50 BMG (12,7 х 99) и отечественный 12,7 х 108 миллиметров в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и ее экспортные перспективы», – передает РИА «Новости» слова Лобаева.
Разработчик подчеркнул, что DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, эта винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты). Лобаев отметил, что такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 метров против 1800 у Barret) позволит «Опустошителю» выполнять одну из самых сложных задач – борьбу со снайперскими подразделениями противника.
К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, собеседник отнес демпфирующее устройство на прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов.
Напомним, в июне 2020 года историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях.
В Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина
Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота.
«Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России», –говорится в сообщении на сайте Кремля.
На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. При этом впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.
Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил России в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил, передает ТАСС.
Ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза.
ВМФ России впервые провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане
Военно-морской флот России впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развёртывание в удаленном районе Тихого океана», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента Владимира Путина.
Он добавил, что на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция «Умка», не имеющая аналогов в мире. В условиях высоких широт и низких температур все используемые образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики.
Ранее во вторник дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» из акватории Японского моря поразила крылатой ракетой «Калибр» береговую цель.
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Шойгу приказал провести учения «Восток» и «Гром» в 2022 году
Глава Министерства обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина распорядился провести в следующем году командно-штабные учения «Восток» и «Гром».
«Подготовить и провести стратегические командно-штабные учения «Восток» и «Гром», – цитирует Шойгу РИА «Новости».
Ранее в декабре Военно-морской флот России впервые на учениях провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана.
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