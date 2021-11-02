Сфотографировавшаяся на фоне Кремля блогерша получила 14 суток ареста

Австралия обвинила Францию в неспособности выполнять обязательства в срок

Контракт на строительство дизельных подлодок, заключенный Австралией и Францией в 2016 году, был обременен множеством серьезных проблем, обязательства по нему выполнялись с большими задержками, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

«Контракт, который мы заключили с Naval (Group), имел очень серьезные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств <...>, с задержками в реализации проекта и, конечно же, с (возросшими) затратами. Это и побудило меня 18 месяцев назад <...> принять решение о том, что может потребоваться альтернатива этому контракту. Кроме того, у нас всегда было стремление иметь атомную подводную лодку и потому я начал изучать возможности для этого», – передает ТАСС ответ Моррисона на вопрос о справедливости обвинений Парижа в том, что решение о разрыве контракта на строительство субмарин было принято задолго до публичного заявления об этом.

Австралийский премьер также подчеркнул, что разрыв контракта с Naval Group и решение о строительстве атомных подводных лодок по американской технологии в рамках созданного в сентябре партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) было инициативой Австралии, а не ее партнеров. «Соединенные Штаты и Великобритания не настаивали на том, чтобы мы разорвали контракт с Naval Group. Австралия инициировала это», – сказал Моррисон.

Он также отметил, что из-за многочисленных задержек французские подводные лодки стали бы не тем, в чем нуждается Австралия. «Первая субмарина, построенная в рамках этого контракта, была бы спущена на воду только в конце следующего десятилетия, возможно к 2038 году. То есть она бы устарела уже в ту минуту, когда коснулась воды», – сказал премьер-министр, добавив, что не станет извиняться за желание обеспечить обороноспособность своей страны.

«Я понимаю, что он (президент Франции Эммануэль Макрон) очень расстроен и потому сделал несколько личных замечаний, но я не собираюсь отвечать тем же. Австралия с радостью будет работать с Францией над проектами, представляющими взаимный интерес. Ясно, что обида (французской стороны) все еще очень сильна, но мы подождем, пока она пройдет. У нас есть много проектов, над которыми нужно работать, <...> и мы остаемся заинтересованы в нашем партнерстве с Францией», – сказал Моррисон.

Премьер-министр отметил, что трудные решения, принятые им для обеспечения обороноспособности Австралии, не всем нравятся и не «делают всех счастливыми». «У нас должны быть силы, чтобы смириться с обидой, которую они могут вызвать, силы, чтобы справиться с этим. Я совершенно уверен в том, что принятое мной решение правильное, оно соответствует интересам Австралии <...> и служит обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул он.

Напомним, Макрон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.

Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.

В понедельник Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Великобританией AUKUS.

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