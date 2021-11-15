Бастрыкин потребовал разобраться в деле о нападении на мужчину в Балашихе из-за замечания

В подомосковной Балашихе мужчина сделал замечание прохожему за непристойное поведение возле дома, после чего был избит друзьями нарушителя. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал разобраться в этом деле, сообщили в пресс-службе СК.

«В микрорайоне Кучино в Балашихе на улице Проспект Жуковского между жителями одного многоквартирного дома произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого получил телесные повреждения мужчина 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ). После случившегося семье пострадавшего стали поступать угрозы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК по Московской области доложить об обстоятельствах нападения на мужчину.

В настоящее время ГСУ СК по Московской области ходатайствует перед прокуратурой о передаче уголовного дела о хулиганстве, возбужденного органами внутренних дел, в свое производство для дальнейшего расследования.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что инцидент произошел вечером, когда мужчина возвращался с женой и маленьким ребенком домой. Он увидел, что некий на тот момент неизвестный мужчина непристойно ведет себя у подъезда дома, и сделал ему замечание. Между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. На помощь неизвестному пришли еще несколько человек, которые избили отца семейства. Пострадавший вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Ранее в Москве в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину. Уголовное дело сначала было возбуждено по статье о хулиганстве, однако по требованию главы СК Александра Бастрыкина оно переквалифицировано на дело о покушении на убийство. Напавшие на мужчину назвали потерпевшего инициатором конфликта.