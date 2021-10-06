Обокравших СК в Казани задержали

Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе

На европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях, заявил президент Владимир Путин.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», – сказал президент на совещании с правительством, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики нужно проводить плавно. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», – сказал Путин.

По его словам, дальнейшее развитие зеленой энергетики – приоритет для России, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире».

«Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов – сейчас в мире это активно обсуждается», – пояснил президент.

Он добавил, что России есть над чем работать в этой сфере, и также имеются конкурентные преимущества. Россия может занять лидирующие позиции на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака.

«Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», – указал глава государства.

Эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, и нельзя забывать об «устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса».

Во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров.