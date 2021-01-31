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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 16:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МВД назвали число участников незаконной акции в Москве
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Участники незаконной акции в Москве попытались перекрыть движение в районе ТТК
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Участники несанкционированной акции в Москве пытаются пройти в сторону СИЗО «Матросская Тишина» со стороны Комсомольской площади, часть митингующих вышла на Третье транспортное кольцо (ТТК), осложнив движение транспорта. На месте работают сотрудники ОМОН, которым в итоге удалось оттеснить большую часть собравшихся с проезжей части.
Также протестующие пытались помешать движению в районе площади трех вокзалов. Участники незаконного митинга собрались группами и устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, передает ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов, которые следят за порядком на акции, оттеснили митингующих от Комсомольской площади в сторону метро «Красные ворота», протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы.
Сообщается, что неподалеку от Комсомольской площади участники несанкционированной акции устроили драку между собой. Также затруднено движение транспорта на Каланчевской улице.
При этом в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что автомобильное движение в районе Комсомольской площади не перекрыто, но осложнено из-за людей на проезжей части. «Движение на Комсомольской площади не перекрыто, но сильно осложнено. Пешеходы выходят на проезжую часть, мешают движению личного и городского транспорта. Мы настоятельно просим соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть», – отметили в ЦОДД.
На всех точках незаконного митинга полиция предупреждает об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. Некоторые из участников акции задержаны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт рассказал, как накручиваются просмотры ролика о «дворце Путина»
Если допустить, что YouTube сознательно и массово, совершенно беспрецедентным образом продвигал ролик Навального, то с чего считать его просмотры реальными? Эксперт в области IT Игорь Ашманов рассказал газете ВЗГЛЯД, каким образом «расследование» Навального могло собрать больше 100 млн просмотров, согласно статистике сервиса YouTube.
«Люди Навального пару раз уже показывали статистику просмотров «расследования» и в основном просмотры из России. Но в России просто нет столько пользователей, которые могли бы или захотели бы посмотреть этот фильм», – говорит член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов.
Согласно исследованию компании «Медиаскоп» (есть в распоряжении редакции), за первые девять дней показа, то есть с 19 по 27 января, аудитория фильма «Дворец для Путина» составила 11,6 млн жителей России, или «около 10% населения смотрели фильм хотя бы две минуты». «21 миллион жителей России – максимальная оценка количества зрителей фильма в России за первые девять дней показа (17% населения). Эта оценка сделана без ограничения на длительность контакта с контентом – в нее входят как зрители, посмотревшие весь фильм, так и контактировавшие с ним совсем недолго, например, прокручивая плеер в лентах соцсетей с автоматическим стартом или в случае автоматического запуска следующего видео на YouТube», – говорится в исследовании.
При этом фильм от начала и до конца посмотрели только 3,4 млн человек (3% населения России), более 30 секунд посмотрели 15 млн. Большая часть аудитории пришлась на крупные города (больше 100 тысяч) – более 60% всей аудитории, из них почти 20% – в Москве. «Это выше, чем вклад этих регионов по населению, то есть в крупных городах контент смотрели активнее. Оставшиеся 35-40% приходятся на небольшие города и села», – отмечают в «Медиаскопе».
Эта оценка сделана в количестве человек, контактировавших с событием. «Это отличается от статистики просмотров, выдаваемой самим YouТube. Отличия связаны с тем, что в интернет-статистике предметом подсчета выступают технические данные о взаимодействии серверов, и на одного человека часто приходится несколько событий, каждое из которых будет считаться отдельным контактом», – подчеркивают авторы исследования. Сами авторы «расследования о дворце» ссылаются на статистику YouTube, которая показывает около 100 млн просмотров.
Игорь Ашманов добавляет, что в связи с таким большим количеством просмотров возникает несколько вопросов. Были ли это естественные просмотры, можно ли говорить о накрутке с помощью ботов и покупке фальшивых просмотров или это результат благодаря благоприятствованию самим YouTube, то есть внутренняя и бесплатная накрутка просмотров?
«Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквально в любые рекомендации.
В мире западных интернет-платформ это называется «фичеринг». На этот раз этот «фичеринг» был беспрецедентным, абсолютно разнузданным и скандальным. Знакомые приводят пример, когда с умного телевизора четырехлетний ребенок запросил мультики, и ему среди шести предложенных роликов показывают по центру тот самый дворец. Мне прислали скриншот с этого экрана», – поделился собеседник.
Другие очевидцы сообщали о том, что даже в случае отказа от показа в рекомендациях фильма Навального YouTube продолжал рекомендовать этот ролик, который воспроизводился в автоматическом режиме и просмотры можно было засчитывать при начале проигрывания на несколько секунд при случайном пролистывании.
«То, что платформа изо всех сил продвигала это видео – очевидный факт», – подчеркивает член СПЧ.
Что касается предположений о накрутках просмотров с помощью ботов и платных просмотров, то Ашманов исключает такой вариант. По его словам, невозможно представить себе нанятую Навальным команду спамеров, которая пробивает фильтры YouTube и одновременно сам YouTube, отбивая атаки спамеров, продвигает по своей воле тот самый спамерский контент, с которым он другой рукой борется. «Поэтому всерьез обсуждать количество просмотров бессмысленно. Если YouTube сознательно продвигает ролик Навального, то кто мешал ему написать в интерфейсе количество просмотров с помощью скрипта?» – задается вопросом эксперт.
«За последние два-три года я лично видел несколько случаев, когда счетчик у «неправильных» роликов либо крутился назад, либо замирал на несколько дней. Я могу объяснить это только ручной манипуляцией», – рассуждает Ашманов.
Также нельзя исключать, что благодаря такому количеству просмотров и монетизации появилась возможность заплатить Навальному совершенно официально деньги, «за которые ему не придется отдуваться». «Очевидцы, которые смотрели ролик, говорили, что видели в нем рекламу», – отметил Ашманов.
О том, что уже за первые сутки после публикации фильма созданный Навальным ФБК получил почти 4,7 млн рублей, сообщал в Twitter директор ФБК Иван Жданов. Благодаря возможностям монетизации, одна тысяча просмотров приносит доход в размере от 25 центов до четырех долларов США. Если эти деньги стали платой от YouTube, то с учетом 20 млн просмотров получается, что монетизация оказалась близка к трем долларам за каждую тысячу просмотров. С учетом более 100 млн просмотров эта сумма может составить больше 23 млн рублей.
«Это не сумками черный нал из Латвии возить и не биткоинами какие-то сомнительные транзакции совершать, а можно сказать, что вот человек сделал контент и официально заработал деньги, все честно», – пояснил Ашманов.
В Сибири на несанкционированных акциях отмечена низкая активность
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В Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, однако мероприятия оказались немногочисленными, зафиксирована низкая активность участников.
В центре Новосибирска в воскресенье собралось по разным оценкам, не более 500 человек, передает «Вести Новосибирск». За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что полицейские ведут себя корректно и вежливо, но при этом призывают разойтись. Кроме того, стражи порядка в условиях сложной эпидемиологической ситуации раздают участникам акций маски, сообщает VN.RU.
В Красноярске на несанкционированный митинг на площади Мира вышли не более 200 человек. Безопасность проведения акции также контролируют сотрудники полиции, которые призывают участников акций разойтись. Пять человек задержано в ходе незаконного митинга, уточняет НГС24.
В Томске подобная акция продлилась всего около 50 минут. Несанкционированный протест проходил у Большого концертного зала, к настоящему моменту акция завершена без происшествий. Официальных данных о количестве участников нет, однако в Сети отмечают, что митинг был малочисленным и не вызвал интереса у горожан. О задержаниях не сообщается, передают «Аргументы и факты. Томск».
Участники несанкционированной акции пытались пройти к зданию правительства Иркутской области, однако были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.
На Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку Навального 31 января также оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
По словам руководителя лаборатории новых технологий, кандидата политических наук Дарьи Кислицыной, митинги на Дальнем Востоке собрали еще меньше участников, чем неделю назад. Это говорит о том, что митинги 31 января в регионе провалились.
«В этот раз митинги в ДФО оказались малочисленными, это признает сама оппозиция. Количество участников во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске оказалось практически в десять раз меньше. В остальных городах смешные цифры, в Благовещенске вообще никто не пришел», – передает ее слова Ura.ru.
«Посмотрим, что сегодня будет в столице, но я думаю, что сохранится такая же тенденция. Мы видим, что на других митингах сегодня журналистов больше, чем участников», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он добавил, что подобная ситуация была ожидаема, поскольку никто не хочет из-за Навального привлекаться к уголовной ответственности.
МВД России призывало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, поскольку целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Несанкционированные акции на Дальнем Востоке оказались малочисленными
В воскресенье на Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
В первой половине дня небольшая группа активистов вышла на несанкционированную акцию в центре Владивостока, они провели на площади около полутора часов, передает портал «Вести Приморье».
Всего собрались около 150 человек, однако сотрудников местных СМИ и представителей ОМОНа оказалось больше, чем тех, кто все же пришел на митинг, передает «Восток Медиа». По информации департамента внутренней политики региона, на митинг вышли около 60 человек.
Полиция в рупор предупреждала о том, что собрание незаконное. Некоторые пытались развернуть плакаты и лозунги. Полиция задержала нескольких участников, которые нарушали общественный порядок. Кроме того, группа участников несанкционированного митинга вышла на лед. Полиция не стала сопровождать их на этом участке, передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что помимо сторонников Навального на площади присутствовали и его противники, которые вступают в спор с митингующими. «Не Навальный тут строил мосты, не Навальный строил ДВФУ, не навальный чистил Золотой Рог, это был залив нефти. Я это помню», – комментировали они акцию.
Охрана порядка на набережной Спортивной гавани продолжается. Перебоев в работе общественного транспорта, автодвижении, передвижении горожан в центре города допущено не было.
В Хабаровске на незаконный митинг вышли 58 человек, из них задержали 15, сообщается на сайте УМВД по краю. В данный момент на площади имени Ленина остались только отдыхающие, которые вместе с семьями проводят время в ледовом городке. «Похоже, что протестующие сегодня перехитрили силовиков – они просто не вышли митинговать», – отмечает портал dvnovosti.ru.
В Биробиджане на площади у здания областного правительства – только патрульные, митингующих нет, передает РИА «Биробиджан».
В Чите на митинг вышли несколько человек вместо заявленных 49, там также присутствуют журналисты. Никаких провокаций не наблюдается, передает «Забайкальский рабочий».
В Петропавловске-Камчатском на акцию вышла небольшая группа протестующих, трех человек, в том числе представителя регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Холманских, задержали за нарушение правил проведения митинга, передает «Камчатка-Информ».
Малочисленной была несанкционированная акция и возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области, передает «Интерфакс».
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В Совфеде назвали «изменой родине» призыв фонда Навального к США ввести санкции
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Призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который включен Минюстом в список иноагентов, к президенту США Джо Байдену ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц «попахивает» изменой Родине, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Это попахивает изменой Родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – передает его слова РИА «Новости».
«Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов – как Генпрокуратуры, так и ФСБ», – подчеркнул Джабаров.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Эксперт: Политического праздника у сторонников Навального не получилось
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«На фоне пандемии люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Политического праздника не получилось, потому акции протеста оказались малочисленными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя низкую протестную активность в регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом эксперты предупреждают, что «стратегически» оппозиции нужен протест в Москве и Санкт-Петербурге.
«Есть несколько причин, почему митинги на Дальнем Востоке оказались немногочисленными, – сказал сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков. – В первую очередь речь идет о разочаровании участников несанкционированных митингов. Многие приходили туда в ожидании политического праздника. Но вместо этого они увидели гнетущую, конфликтную и агрессивную атмосферу».
По мнению эксперта, разочарование коснулось тех людей, которые не являются политически ангажированными и решили выйти на акции по причинам социально-психологического характера. «Этот процесс идет по всему миру – и в Европе, и в США. Он во многом связан с ограничениями на фоне пандемии. Люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Праздника не получилось», – отмечает собеседник.
«Вторая причина заключается в том, что люди прекрасно видят, когда ими манипулируют. Поэтому нежелание оказаться объектом манипуляции снизило количество участников акций, судя по цифрам, в 10-20 раз», – считает Рудаков.
Политолог также обратил внимание на тот факт, что в Хабаровске акции в поддержку блогера Алексея Навального по своей численности значительно уступают митингам в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. «Летние акции протеста были тесно связаны с региональной повесткой. А повестка, которую предлагает Навальный, не находит отклика у местных жителей, – добавил экспет. – Для большинства жителей региона сторонники Навального – это те силы, которые работают на Запад и на геополитических оппонентов России. Это позиция, которая не находит отклик в той среде, которая является патриотически мотивированной. Те люди, которые выходили на акции летом, говорили, что они являются сторонниками и политического курса президента, и политической позиции страны. Там была чисто региональная повестка. Сегодня же речь идет о вызове национальным интересам, поэтому люди не соотносят себя с установками Навального».
В свою очередь президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил: «Если уж даже в Хабаровске такой минимум, ясно, что за самого Навального выходит совсем мало. А прошлые беспорядки – следствие их провокации про «дворец».
В воскресенье газета ВЗГЛЯД сообщала, что незаконные акции в Сибири и на Дальнем Востоке оказались малочисленными. «Пока результаты акций доморощенных революционеров не впечатляют», – отметил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, «отсутствие внятного целеполагания всегда приводит к уходу пара в свисток».
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Между тем профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев считает
, что «Дальний Восток снизил протестную активность в 20 раз». «Если так пойдет дальше, то в Москве выйдет две тысячи человек максимум», – прогнозирует политолог и отмечает, что на фоне «100 млн мифических просмотров» ролика Навального о «дворце» – это не много. «Зато выйдут самые отмороженные и будут провоцировать Росгвардию на насилие», – добавил эксперт.
В то же время директор Института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание на тот факт, что в ряде городов Сибири и Дальнего Востока на незаконные митинги собралось «журналистов больше, чем участников».
При этом председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что «стратегически оппозиции нужен протест в Москве и Питере». «Это видно по манипуляции и указаниям из Германии. Остальные региональные акции – лишь фон», – отмечает Кабанов, указывая на действия Леонида Волкова – соратника Навального, который находится в розыске и скрывается в Германии, руководя оттуда протестными акциями через соцсети.
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
Фонд Навального призвал Байдена ввести персональные санкции против россиян
Возглавляемый блогером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный Минюстом в список иноагентов, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину», сообщил телеканал CNN.
«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов – самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции. Если кто и может что-то сделать, так это США», – заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков телеканалу CNN.
По его словам, команда Навального намерена направить такой же список Е С и правительству Великобритании, передает РИА «Новости».
Телеканал отмечает, что ФБК направил Байдену список предлагаемых лиц в пятницу, семь из 35 имен уже внесены в санкционные списки США.
В письме упоминается имя бизнесмена Романа Абрамовича, он фигурирует в «приоритетном» коротком списке. Представитель олигарха заявил в электронном письме телеканалу, что «нет никаких оснований для таких заявлений, которые полностью беспочвенны». Также ФБК настаивает на включении в санкционный список министра здравоохранения России Михаила Мурашко – за якобы «сокрытие отравления» Навального и «препятствие усилиям» по его эвакуации в Германию для лечения.
Письмо Байдену подписал Ашурков, он заявил, что организация призывает США оказать давление на президента России, чтобы тот освободил Навального. По словам исполнительного директора ФБК, список из 35 россиян был разработан совместно с Навальным еще до его возвращения в Россию.
В письме говорится, что уже существующие санкции не направлены на «достаточное число нужных лиц». Предложенный список из 35 человек разделен на три группы: «олигархи», «нарушители прав человека» и «лица, напрямую причастные к преследованию Навального и нашей организации».
«Мы не хотели обнародовать этот список до тех пор, пока не составим полное досье на этих лиц. Но после ареста (Навального) мы знали, что должны действовать», – заявил Ашурков телеканалу.
СМИ США опубликовали список россиян, против которых ФБК просит у Байдена санкций, среди них директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, президент ВТБ Андрей Костин, глава Газпрома Алексей Миллер, главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Эксперт заявил о деморализации сторонников Навального
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«Сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и спровоцировать полицию на жесткие действия, но правоохранители ведут себя корректно и на провокации не поддаются», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, подводя первые итоги незаконных акций, которые состоялись в воскресенье.
«Полиция ведет себя корректно. Сторонники Навального пока не устраивают жестких драк, хотя в сети есть кадры, где они накидываются со спины на полицейских и сразу же прячутся в толпе. Но серьезных прецедентов нет, полиция действует в рамках закона и ее задача – обеспечение порядка, а не подавление акций», – сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Собеседник отметил, что сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и «спровоцировать полицию на жесткие действия», которые вызвали бы возмущение в обществе. «Но мы хорошо помним технологию «онижедети», и полиция на эти провокации не поддается», – добавил эксперт.
Матвейчев также указал на деморализацию сторонников навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает собеседник.
«Однако для привлечения новых участников незаконных акций организаторы могут использовать Юлию Навальную. Больше у них вариантов не остается, потому что сам Навальный скорее всего получит реальный срок. Здесь также просматривается «белорусский сценарий», когда Запад начал раскручивать Светлану Тихановскую», – напомнил эксперт.
Схожей точки зрения придерживается политолог Анна Федорова. «У Юлии Навальной абсолютно понятная роль – она символ для протестующих. У некоторых она вызывает чувство моральной правоты из-за того, что ее супруг находится не на свободе. Как ни парадоксально, но в случае реального срока для блогера Юлия от этого выиграет, – считает Федорова. –
Чем хуже мужу – тем лучше ей. Я думаю, мы видим начало ее политической карьеры».
«При этом я не вижу серьезных причин для роста участников незаконных акций. Понятно, что интерес к протесту будет подогреваться через рекламу в соцсетях, радикализацию толпы и героизацию жены Навального. Но пока нет оснований полагать, что им это удастся», – заключила Федорова.
По оценкам столичного ГУ МВД России, в воскресенье в Москве около 2 тыс. человек стали участниками несанкционированной акции. При этом около 600 участников предприняли попытку организованного шествия и попытко перекрытия проезжей части. Во время шествия к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится Алексей Навальный, была задержана его супрга Юлия Навальная.
В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Заведениям в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января
Власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Рекомендуем заведениям общественного питания приостановить работу с 11.00 до 19.00 воскресенья», – сказал он «Интерфаксу».
При этом он подчеркнул, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время незаконных акций 31 января носит рекомендательный характер.
«Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре... и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение: ГУМ, ЦУМ, «Детский мир», «Охотный ряд», что они закроются. В этом ничего сверхъестественного нет», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.
Он также сообщил, что никакого специального совещания с представителями предприятий общепита не было. Немерюк отметил, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы на фоне незаконных акций нормальная практика.
«Регулярно при крупных мероприятиях они закрываются. Компенсаций и каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли власти компенсировать временное закрытие предприятий в центре города.
Представитель власти уточнил, что рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех заведений, которые условно находятся в 100-метровой зоны от Лубянки. «Но четкой границы здесь нет, это они пусть на свое усмотрение принимают решение», – пояснил Немерюк.
Он также сообщил, что проверок соблюдения рекомендаций по закрытию заведений общепита в центре Москвы не будет.
Кроме того, представитель власти заявил, что заведения в центре Москвы, которым рекомендовано приостановить работу 31 января, после 19.00 смогут начать работу.
«С 11.00 до 19. А дальше они могут по своему графику работать, в том числе и ночью», – добавил он.
Немерюк также сообщил, что власти Москвы приносят извинения за неудобства, которые могут быть связаны с возможными провокациями на фоне запланированных незаконных акций.
Ранее Немерюк сообщил, что в Москве Магазин «Детский мир», ТЦ «Наутилус» и рестораны, прилегающие к Лубянской площади будут закрыты в ближайшее воскресенье из-за планируемых несанкционированных акций.
В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
На нескольких улицах в центре Москвы решили запретить парковки в воскресенье
По требованию полиции 31 января в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщил центр организации дорожного движения столицы.
«По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января.
В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В МВД назвали число участников незаконной акции в Москве
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В несогласованной акции в Москве принимали участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что около 600 участников пытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», – добавили в ведомстве.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращений по незаконным акциям в воскресенье на горячую линию федерального уполномоченного не поступало. Также она отметила, что не получала жалоб от пассажиров на проблемы с поездками в связи с перекрытиями на площади трех вокзалов в Москве из-за несогласованной акции, передает РИА «Новости».
При этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что несовершеннолетних нет среди задержанных на незаконной акции, которая проходит в столице в воскресенье. «Я не видела [несовершеннолетних на несогласованной акции], еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет. Видимо все-таки общая работа всех – педагогов, уполномоченных по правам ребенка и человека - дала свои результаты», – цитирует ТАСС Потяеву.
Она отметила, что, по данным на 14.00, в Москве были задержаны порядка 120 человек, но цифра постоянно меняется. «Мы мониторим сейчас ситуацию. Обращений пока в наш адрес не поступало», – добавила омбудсмен.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В Госдуме отреагировали на призывы ФБК к США ввести санкции против россиян
Призывы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) ввести США санкции в отношении высокопоставленных россиян – это унижение себя и своей страны, заявил вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев. Член ОП Александр Малькевич, в свою очередь, назвал призывы ФБК госизменой.
«Я считаю это полным унижением себя и своей собственной страны. Если им так все не нравится в России, если они считают, что здесь все так плохо, ну, кто мешает – собрал чемодан и уехал, никто же не держит. Страны открыты. Но сидеть внутри страны, гадить и еще писать подобные письма – я считаю это неправильным», – передает слова Лебедева РИА «Новости».
Как отметил вице-спикер Госдумы, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем, участвуя в выборах. «Я считаю, что это абсолютно неправильный шаг, потому что я придерживаюсь той точки зрения, что сор из избы выносить не стоит, тем более, обращаться к другим странам... зарегистрируйте партию, примите участие в избирательной кампании», – сказал он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
В свою очередь первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу ФБК к США ввести санкции против граждан РФ госизменой. "Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене, во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана", - прокомментировал ситуацию Малькевич.
Суть этого закона, как напомнил общественник, состоит в том, "что подвергаются реальному уголовному преследованию люди, которые сотрудничают с зарубежными государствами с целью причинения вреда своей стране".
"Это не закон про иноагентов, это гораздо более мрачная история. Это то, что мы сейчас видим: гражданин Российской Федерации обращается к иностранному государству и говорит: "А давайте сделаем плохо таким-то гражданам РФ за то, что они ведут себя не так, как мы бы хотели". Те законы об иностранных агентах, которые у нас приняты, они мягкие, либеральные, и этим пользуются. У нас электоральный год, соответственно, давление будет усиливаться, идет информационная война совершенно лютого накала", - отметил Малькевич.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Дептранс сообщил об изменениях работы московского метро 31 января
По требованию полиции 31 января станция «Арбатская» Филевской линии московского метро временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад», сообщил столичный департамент транспорта.
«По требованию полиции станция «Арбатская» Филевской линии 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад». Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее», – сообщил дептранс в своем Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщил, что по требованию полиции 31 января в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре город.
Кроме того, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января.
В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Москвичам посоветовали не переодеваться в весеннюю одежду
Москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Этой зимой в Москве неоднократно наблюдались «температурные горки», когда столбики термометров опускались в двадцатиградусные морозы, а спустя несколько дней приходила оттепель. В частности, после оттепели в российской столице вновь начинают устанавливаться минусовые температуры, передает РИА «Новости».
«Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма. Переохлаждение тоже вызывает стресс и пагубно влияет на иммунитет, вследствие этого организм становится уязвимым к вирусам и бактериям», – сказал Тяжельников.
Он добавил, что одеваться нужно так, чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например в метро или в офисе, и надеть, когда холодает. В таких случаях нужно одеваться многослойно.
В офисе желательно носить сменную обувь, чтобы ноги не были влажными. Вспотевшими опасно выходить на холод.
«Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промерзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног. Кроме того, при потеплении часто бывают осадки, туманы. Сырость даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению», – добавил врач.
Ранее синоптики спрогнозировали рекордно высокие температуры в европейской части России.
Пожар на рынке «Каширский двор» в Москве потушен
Возгорание на территории рынка «Каширский двор» в Москве ликвидировано, сообщил источник в экстренных службах.
«Горевший на территории «Каширского двора» ангар потушен. Предварительно, без пострадавших», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, пожар произошел на рынке «Каширский двор» в районе 33-го км МКАД, горевший ангар обрушился.
На вакцинацию от коронавируса в Москве записались около 500 тыс. человек
В столице на вакцинацию от коронавируса записались порядка полумиллиона москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».
«На сегодняшний день [на вакцинацию от коронавируса] записалось около полумиллиона человек», – передает слова градоначальника ТАСС.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице привито более 320 тыс. жителей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. человек.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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