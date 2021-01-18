Разработан законопроект об определении статуса апартаментов

Сенаторы и депутаты Госдумы разработали законопроект, который определит правовой статус апартаментов, сообщил председатель профильного комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко, отметив, что документ не запрещает строительство таких объектов в будущем.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы, он вводит новое понятие многофункционального здания с жилыми, нежилыми и офисными помещениями», – пояснил Мельниченко, который является одним из авторов документа, передает ТАСС.

По его словам, документом также предлагается определить порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работу управляющих компаний и многое другое.

«Мы предлагаем узаконить уже действующие объекты строительства и разработать правовые основания для подобных объектов, которые будут строиться в будущем. Законопроект не запрещает строительство таких объектов», – добавил он.

В свою очередь опрошенные эксперты по недвижимости считают, что определение правого статуса апартаментов приведёт к их удорожанию вплоть до 20%, передает РИА «Новости».

Дискуссия о статусе апартаментов вызывает к ним дополнительный интерес как среди девелоперов, так и среди потенциальных покупателей, комментирует руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. «С новыми изменениями в законодательстве стоит ожидать повышения стоимости новых апартаментов как минимум на 10%, а для уже построенных комплексов цена может вырасти вплоть до 15%», – считает он.

По мнению руководителя департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» Ярослава Дарусенкова, уровень роста цен будет завить от того, какой именно статус получат апартаменты. «Если их приравняют к жилым помещениям, то можно ожидать увеличения цены на 15-20%. Если же будет какой-то иной статус, то рост цен возможен, но существенно меньше, на 3-5%», – считает он.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов в свою очередь прогнозирует рост цен на апартаменты в районе 12%. По его словам, в этом году они будут повышаться даже немного быстрее, чем цены на квартиры.

Управляющий партнер сети офисов «Миэль» Ирина Пешич уверяет, что цены на жилье, которое располагается рядом с апартаментами, при этом снижаться не будут. Также она считает, что не все апартаменты приравняют к жилью. «Поскольку апартаменты бывают разные, то жилые апартаменты могут приравнять к квартирам. Иные апартаменты, которые жилыми не были и не планировались, могут получить коммерческий статус», – говорит Пешич.

В этой связи необходимо абсолютно четкое определение термина «апартаменты», подчеркнула управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «Формулировка должна давать исчерпывающий ответ на вопрос, чем апартаменты отличаются от гостиниц, офисов и любой другой некоммерческой недвижимости», – отметила она.

При этом омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский заявил, что любой статус апартаментов должен предполагать обязательства по строительству рядом с ними социальной инфраструктуры. «Если государство хочет социально уровнять граждан, то по таким проектам, безусловно, не должно быть никакого спора», – подытожил он.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу «помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан», то есть определить правовой статус апартаментов. В ноябре 2020 года замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что ведомство планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено.