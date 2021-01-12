Полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину в Москве
12 января 2021, 21:45
Текст: Абдулла Шакиров
На юге Москвы мужчина напал с ножом на сотрудников полиции, приехавших на вызов. Полицейские выстрелили в мужчину, он скончался на месте происшествия, сообщило столичное следственное управление СК.
По версии следствия, 12 января сотрудники полиции по вызову бригады скорой медицинской помощи прибыли в квартиру на Гурьевском проезде, в которой мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медперсоналу и соседям. По прибытии полицейских он начал угрожать окружающим убийством, после чего напал на правоохранителей с ножом. Сначала они сделали предупредительный выстрел, а потом применили против него табельное оружие, сказано на сайте ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, говорится в сообщении.
В конце ноября в Москве полицейские применили оружие при задержании мужчины, который ранил таксиста и оказал сопротивление правоохранителям.
В октябре в Татарстане застрелили напавшего на полицейских подростка с ножом.