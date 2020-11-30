Полицейский применил оружие при задержании ранившего таксиста в Москве мужчины

Московским полицейским пришлось стрелять в воздух при задержании мужчины, который, предположительно, ранил таксиста и оказал сопротивление правоохранителям, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками столичной полиции на Третьем транспортном кольце задержан подозреваемый в причинении ножевого ранения водителю такси. Нападение произошло сегодня около пяти часов утра на Нижегородской улице», – цитирует РИА «Новости» Волк.

По ее словам, мужчина ранил таксиста из-за словесного конфликта, после чего скрылся, но был обнаружен полицией недалеко от места происшествия.

«При задержании мужчина оказал активное физическое сопротивление, угрожал ножом полицейским. На требования прекратить противоправные действия не реагировал... Один из сотрудников правоохранительных органов произвел выстрел вверх из табельного оружия, после чего мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции», – добавила Волк.

Полиция проводит проверку.



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