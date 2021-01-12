Эксперты объяснили причину слухов о разрыве Минченко с партией «Новые люди»

Партия «Новые люди» перехватывает сторонников и спонсоров у представителей радикальной несистемной оппозиции. Можно предположить, что в отместку за это она и устроила провокацию против этой партии. Об сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о разрыве сотрудничества политолога Евгения Минченко с «Новыми людьми».

Политтехнолог Алена Август полагает, что появление информационного вброса о разрыве сотрудничества партии с политконсультантом Евгением Минченко связано с быстрым усилением популярности «Новых людей». «Новые люди» оказались востребованы среди оппозиционно настроенных избирателей, о чем говорит успех на выборах осенью – партии удалось пройти в законодательные собрания нескольких регионов. Эта партия, как сказал сам Минченко, – для разочарованных, для тех, кому важно увидеть новые лица и для тех, кто думает о развитии своего бизнеса», – говорит собеседница.

По ее мнению, за вбросом стоит несистемная оппозиция, потому что именно для ее лидеров «Новые люди» представляют угрозу. «Партия позиционирует себя как независимая. Это не узкая платформа догматиков, а достаточно широкий круг разных мировоззрений. Там много молодежи, предпринимателей и волонтеров, проявивших себя во время пандемии. У проекта явно есть будущее. Теперь все зависит от того, насколько удачно они проведут кампанию, насколько будут заинтересованы в победе. Думская кампания – это все-таки не региональные выборы, а намного более серьезное испытание», – считает Август.

«Вот на этом фоне и был устроен вброс в одном из Telegram-каналов. Но по пояснениям самого Минченко ясно, что сотрудничество с партией продолжается. Просто в Telegram-каналах зачастую пишут люди, которые не всегда понимают, как складывается работа консультанта с партией. Это может быть и аудит, и какое-то разовое предложение», – отметила эксперт.

По ее мнению, вброс был сделан с целью показать, что «в партии не все стройно, что она – в каких-то метаниях, у нее нет стратегии». «Сейчас между различными партиями растет конкурентная борьба за инвесторов, за то, кто будет вкладываться в них. Выборы в Госдуму – самая дорогая избирательная кампания в стране. А любые «непонятки» вызывают, как и в бизнесе, отток инвесторов. Несистемная оппозиция думает о том, что «Новые люди» заходят на их поляну и нервничает по этому поводу», – пояснила Август. Кроме того, эксперт отмечает растущее разочарование в несистемных оппозиционерах. «Куда уйдут от них все эти молодые и дерзкие умы? Вполне возможно, что к «Новым людям», – считает Август.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества между партией и Минченко. Однако руководство «Новых людей» заявило о том, что продолжает работать с президентом коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгением Минченко. «Результатами первого этапа сотрудничества мы довольны, как в части коммуникационного аудита, так и в плане стратегического взгляда на кампанию. Мы продолжаем консультироваться с Евгением по дальнейшему ее проведению», – говорится в сообщении партии.

Президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев также считает, что появление слухов о разрыве партии с Минченко связано с быстрым усилением позиций «Новых людей». «Мы видели, какие хорошие результаты показала партия на прошедших осенью выборах. В Единый день голосования она добилась успеха в значительном количестве регионов. При этом мы понимаем, что «Новые люди» забирают голоса у активистов радикально оппозиционных, внесистемных партий. Можно предположить, что это обстоятельство вызывает у них опасение. В этой связи они и распускают различные фейки, направленные против партии «Новые люди», – сказал Григорьев.

Что касается Минченко, то он остается признанным специалистом и одним из лидеров мнений в профессиональном сообществе, добавил Григорьев, а прозвучавшее во вторник заявление партии «Новые люди» однозначно показывает, что их сотрудничество продолжается.