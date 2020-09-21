Раскрыты условия сделки по продаже китайской TikTok американцам

Китайская компания ByteDance сохранит за собой 80% акций TikTok Global после заключения сделки с американскими компаниями Oracle и Walmart, таким образом сохранив за собой право контроля, говорится в заявлении компании.

«ByteDance достигла принципиального консенсуса с Oracle и Walmart и надеется, что как можно скорее удастся достичь соглашения, которое будет соответствовать законодательству США и Китая», – отмечается в документе, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что в последнее время «появилось много слухов относительно сотрудничества трех сторон».

«Реальная ситуация следующая. Во-первых, согласно слухам, основным акционером TikTok станет американский инвестор. В действительности TikTok Global станет дочерней компанией ByteDance, ей будет принадлежать 80% глобального бизнеса TikTok», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в совет директоров TikTok Global войдут основатель и нынешний председатель совета директоров ByteDance, а также исполнительный директор компании Walmart.

Также TikTok Global планирует провести первичное размещение акций и повысить степень прозрачности корпоративного управления.

Кроме того, в документе поднимается вопрос передачи технологий.

«Текущая схема не предполагает передачи каких-либо алгоритмов и технологий. Oracle имеет разрешение лишь на проверку исходного кода безопасности TikTok в Соединенных Штатах», – говорится в заявлении.

ByteDance намерена добиться оценки стоимости TikTok Global в 60 млрд долларов. Согласно условиям сделки, Oracle и Walmart имеют право приобрести 12,5% и 7,5% акций TikTok Global соответственно. Таким образом, если американские компании согласятся с запрашиваемой ByteDance ценой, они выплатят ей 12 млрд долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил сделку по продаже сегмента сервиса TikTok китайской компанией ByteDance американским компаниям Oracle и Walmart с соблюдением ряда условий.

Напомним, 15 августа глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США.

Неделей ранее Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».