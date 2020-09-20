Трамп назвал условие покупки TikTok корпорацией Oracle

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по продаже сегмента сервиса TikTok китайской компанией ByteDance американским компаниям Oracle и Walmart с соблюдением ряда условий.

«Китайские владельцы остальной доли будут получать дивиденды, но штаб-квартира будет располагаться на территории Америки, а данные будут храниться в надежном месте. Данные – это главная причина, по которой мы осаждали TikTok», – передает ТАСС слова госсекретаря США Майкла Помпео.

По его словам, Дональд Трамп «на ряде условий одобрил в целом то, что они (стороны – прим. ВЗГЛЯД) делают».

Напомним, 15 августа глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Неделей ранее Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».