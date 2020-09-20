Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Южной Осетии Анатолию Бибилову по случаю национального праздника – Дня республики, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что 30 лет назад югоосетинский народ, мужественно преодолев тяжелые испытания, отстоял свое право на свободу и независимость, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции. Россия со своей стороны продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – говорится в поздравлении Путина.

Президент России также пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики – мира и процветания.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией.