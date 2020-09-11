США поддержали требования Тихановской о новых выборах в Белоруссии

Соединенные Штаты заявили о поддержке требований бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, включая проведение новых выборов. С соответствующим заявлением выступил первый замгоссекретаря США Стивен Биган.

«У меня была на прошлой неделе встреча с госпожой Тихановской в Вильнюсе. Я хочу закончить свое выступление, (...) повторив три ее недавних требования. Конечно, это свободные и честные президентские выборы, освобождение всех политических заключенных и расследование преступлений белорусских властей против народа Белоруссии», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом Биган заявил, что США поддерживают суверенитет Белоруссии.

«Мы надеемся, что сигнал Москвы Белоруссии будет таков, что ее правитель должен уступить воле народа. Свободные и честные выборы позволят белорусскому народу выбрать следующего президента Белоруссии. Мы твердо поддерживаем их желание сделать это, и мы очень надеемся и ожидаем, что российский президент передаст тот же сигнал белорусскому режиму», – сказал Биган.

«Мы надеемся, что Россия твердо поддержит обеспокоенность, которую все мы разделяем, относительно жестокости, которая, как мы видим, разыгрывается на наших глазах на улицах Минска», – добавил первый замгоссекретаря США.

Он уточнил, что США находятся в тесном контакте с ЕС по поводу возможных санкций в отношении Белоруссии, решения будут объявлены в ближайшее время.

Кроме того, США рассматривают и ряд компаний, против которых могут быть введены «разного рода санкции».

Ранее Тихановская заявила, что приветствует планы Евросоюза по введению санкций в отношении республики.

Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.