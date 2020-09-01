Индия заявила о готовности заключить торговую сделку с США

Нью-Дели готов подписать преференциальное торговое соглашение с США, но конкретные сроки зависят от американской стороны, заявил глава министерства торговли и промышленности, а также железных дорог Индии Пиюш Гойял.

«Мы можем финализировать все, как только внутренняя политическая ситуация в США позволит. Я открыт к тому, чтобы подписать хоть завтра то, что мы согласовали», – сказал Гойял, выступая на виртуальном Форуме стратегического партнерства США и Индии в Вашингтоне, передает ТАСС.

«У меня только что был разговор с [представителем США на торговых переговорах Робертом] Лайтхайзером, мы оба согласились с тем, что мы можем рассмотреть возможность того, чтобы сделать это до выборов [в США], а в противном случае – вскоре после выборов», – уточнил Гойял.

16 июля Гойял и министр торговли США Уилбур Росс провели переговоры, на которых выразили желание подписать преференциальное торговое соглашение и обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле.

В марте сообщалось, что Великобритания и США провели первый раунд торговых переговоров о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле, которое позволит укрепить экономики стран после вызванного коронавирусом кризиса.

В январе президент США Дональд Трамп подписал соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой.