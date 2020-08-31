Охлобыстин назвал Новороссийск «страшным городом»

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что ему не нравится Новороссийск и он считает его странным городом.

«Новороссийск вообще странное место! Там цементный завод и никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня Господи!», – сказал Охлобыстин в интервью «КП – Кубань».

При этом соседний Геленджик актеру понравился. По словам Охлобыстина, этот город вызывает у него «самые романтические чувства». Он также отметил, что в Геленджике нет такого, чтобы «местные ассоциировали себя с отдыхающими».

Ранее стало известно, что гуляющие по центру Новороссийска в купальниках отдыхающие вызвали возмущение у местных жителей.