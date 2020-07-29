Адвокат объяснил тактику Ефремова «от всего отказываться»

Артист Михаил Ефремов, в результате ДТП с которым погиб водитель встречного автомобиля, от всего отказывается по рекомендации своего правозащитника, чтобы доказать «невиновность» актера, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат певицы Лолиты и лейбла Black Star Сергей Жорин.

Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, в ходе следствия отказался от дачи показаний, позже не стал признавать вину, что было зафиксировано в материалах уголовного дела, а в суде вовсе заявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель.

«Тактику «от всего отказываться» мы видим пока только в поведении самого актера, и пока совершенно непонятно, как же будет доказана его «невиновность». В любом случае актер сейчас следует рекомендациям своего защитника, но охарактеризовать их я не могу в силу адвокатской этики. Посмотрим, как все это будет развиваться, на что сторона обвиняемого будет ссылаться, ну а суд уже даст этому оценку», – говорит Жорин.

Спустя четверо суток после происшествия, Ефремов записал видеообращение, в котором просит прощения у семьи погибшего, а также обещает не избегать наказания и не использовать свои связи, говоря, «да и как тут отмажешься, когда все все видели».

«Михаил не обладает юридическими познаниями, поэтому «не признавать свою вину», это скорее совет его правозащитника. Но, безусловно, суд не оставит без внимания то видео, где он все-таки признавался в содеянном. Возможно, в ходе следствия он тоже делал аналогичные заявления. Да и признание вины не всегда является 100 % доказательством», – считает Жорин.

Юрист рассказывает, что в истории также известны случаи, когда и невиновный человек изначально признает вину в силу каких-то обстоятельств. Хотя в данном случае адвоката одолевают сомнения, что ситуация с Ефремовым аналогична.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал, что родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, решили довериться прокурору и суду и не просить о конкретном наказании для актера.