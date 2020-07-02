Объявлено о создании новой европейской платежной системы

В Европе 16 финансовых учреждений решили создать новую систему мгновенного перевода платежей, об этом кредитные организации сообщили в совместном коммюнике.

«Группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)», – цитирует ТАСС заявление.

Система предназначена для проведения мгновенных платежей, включая переводы с карты на карту (P2P). Авторы заявления отмечают, что система будет «новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций».

С помощью системы планируется проводить платежи в магазинах и снятие наличных, а также международные переводы.

Существующие в Европе решения «фрагментированы», потому европейцы еще не могут совершать их повсюду, отмечается в коммюнике. Авторы заявления также отмечают, что необходимость в такой системе также обнажил кризис, разразившийся во время пандемии.

Система, построенная в рамках EPI, позволит снять некоторые ограничения, укрепить единый рынок и «европейскую цифровую стратегию».

«Начало фазы воплощения проекта будет ознаменовано открытием в ближайшие недели в Брюсселе временной организации, которая будет определять выполняемые задачи, в частности, завершение технической и операционной дорожной карты и начало работ по внедрению системы для достижения наилучшего пользовательского опыта. EPI должна начать работу в 2022 году», – сообщается в документе.

Создание новой системы инициировали 16 банков: испанские банки BBVA и Santander, французские BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Mutuel, Societe Generale, La Banque Postale и BPCE, германские Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank и Sparkasse, бельгийский KBC, итальянский Unicredit и нидерландский ING.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в Европе планируется создать панъевропейскую платежную систему PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).