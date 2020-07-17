Крестный ход в Казани отменили из-за коронавируса

Традиционный крестный ход в честь празднования Дня Казанской иконы Божией Матери 21 июля отменили в Казани в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в Татарстанской митрополии.

«В связи с эпидемиологической ситуацией на основании постановления кабмина Республики Татарстан от 15 июля принято решение об отмене традиционного крестного хода», – сообщается на сайте митрополии.

Богослужения будут транслироваться на портале «Православие в Татарстане» и в паблике «Православие в Татарстане» во «ВКонтакте».

По случаю празднования 20 и 21 июля в Казани состоятся молитвенные торжества. Богослужения в Казанско-Богородицком мужском монастыре возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Также на площади перед собором Казанской иконы Божией Матери будут совершены всенощное бдение и божественная литургия.

Мероприятия в честь Казанской иконы Божией Матери проходят дважды в год – 21 июля и 4 ноября. В эти дни в Казани традиционно проводят крестный ход.

4 ноября в Татарстане в День народного единства состоялся крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери – от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Шествие завершилось молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.