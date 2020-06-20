Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли спустя год после официального окончания бракоразводного процесса рассказала о причине расставания с актером Бредом Питтом.

«Я рассталась с ним ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение», – передает РИА «Новости» ее слова со ссылкой на журнал Vogue.

Она также отметила, что во время бракоразводного процесса журналисты воспользовались ее молчанием, и дети прочитали ложь о себе в СМИ. По словам Джоли, она регулярно напоминает им, что они должны «думать своей головой».

Напомним, бывшие супруги завершили раздел имущества и оформили опеку над шестью детьми.

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.

Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых приемные.