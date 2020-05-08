На Украине призвали не дать России «приватизировать» Победу

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не должен дать России «приватизировать победу над нацизмом».

«Мы должны не дать России «приватизировать» победу над нацизмом. Захватив Крым и Донбасс, Россия нарушила принцип «никогда снова» и потеряла моральное право на него. Это наш праздник», – заявил Климкин в Twitter.

В марте Климкин прогнозировал «катастрофу для Украины» в случае приезда глав ряда государств на парад Победы в Москву. Он выразил уверенность, что лидеры западных стран отправяться в российскую столицу «не только венки возлагать».

Между тем глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что во время Великой Отечественной войны жители Украины «воевали за чужие интересы».

Напомним, на Украине отказались проводить акцию «Бессмертный полк».

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.