ВОЗ заявила об отсутствии доказательств старта распространения COVID с рынка в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает подтвержденной информацией о том, что рынок в китайском городе Ухане был первым источником заражения коронавирусом, заявил на пресс-конференции в Женеве эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Эмбарек заявил, что «этот рынок точно играл какую-то роль (в распространении коронавируса) – либо как источник вспышки, либо при ее распространении», однако «мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки», передает ТАСС.

Он не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, и впоследствии она распространилась среди населения.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на предположение президента США Дональда Трампа о том, что пандемия началась из-за некомпетентности китайской стороны, заявила, что коронавирусная инфекция – это неожиданно появившаяся болезнь, а Китай стал первой страной, которая с ней столкнулась, передает РИА «Новости».

«Какую мы совершили ошибку? (...) Мы приняли быстрые и решительные меры, которые уже принесли результаты. Я только что привела хронологию принятия мер в Китае и в США, это вопрос элементарной арифметики. Кто в конце концов совершает ошибку? Кто провалился с реагированием? Я думаю, что это очевидно», – добавила она.

Дипломат подчеркнула, что очень бы не хотела делать такие сравнения, но «журналисты, постоянно вынуждают».

Ранее Трамп заявил, что новый коронавирус якобы мог вырваться за пределы Уханьского института вирусологии из-за некомпетентности персонала.

Напомним, в марте сообщалось, что продавщица креветок якобы могла быть первым человеком, связанным с рынком морепродуктов «Хуанань» в Ухане, у кого было подтверждено заражение COVID-19.

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