Российских школьников с 13 лет начнут тестировать на наркотики

Школьникам с седьмого класса в России начнут проводить социально-психологическое тестирование на употребление наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в Министерстве просвещения.

«Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации», – говорится в документе на сайте ведомства.

Уточняется, что тестирование будет ежегодным и будет предполагать заполнение анкет, содержащих вопросы, целью которых является определение вероятности вовлечения учеников в потребление наркотических средств и психотропных веществ, однако каждый участник может в любое время отказаться от тестирования.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что процент курящих и употребляющих алкоголь школьников в России снизился.