Борисов рассказал, как перезапустить экономику России в кризис

Задача по поддержанию спроса и перезапуску всей экономики на среднесрочный период лежит на государстве, разрабатываемые меры поддержки должны быть не только краткосрочными, но ориентированными на период минимум до 2025 года, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов заявил, выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума «Иннопром», что нынешний кризис «вызван фактором спроса». На его взгляд, «государство является лидером в этом направлении, только оно может выступить во главе такого важного процесса, как подогревание спроса и перезапуск всей экономики, поэтому именно на государстве сегодня лежит основная задача по поддержке спроса на среднесрочный период до 2025 года и по поддержанию и перезапуску очень важного аспекта – инвестиционного цикла», передает РИА «Новости».

«Надо не снижать инвестиции, которые мы должны обеспечить в нашу экономику и ее сектора», – добавил он.

Кризисы всегда предают промышленности новые импульсы, напомнил вице-премьер.

«Меры поддержки, проводимые государством, должны быть ориентированы на краткосрочные, 2020-2021 годы, среднесрочные – 2021-2025 годы, и долгосрочные – после 2025 года – горизонты планирования», – подчеркнул он.

Борисов добавил, что краткосрочные меры являются «тушением пожара», в первую очередь они должны быть направлены на сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойной выплаты зарплат и должны позволить оптимально пройти этот спад в условиях мирового кризиса.

«Среднесрочные меры в периоде до 2025 года должны определять темпы роста промышленности. Подогрев спроса комплексным планом модернизации экономики и социальной сферы страны, обеспечение, по сути, нового масштабного заказа на продукцию отечественного машиностроения и технику можно поставить в основу мероприятий на среднесрочном периоде», – сказал он.

В долгосрочном периоде меры должны быть ориентированы на закрепление лидерства России по отдельным направлениям технологического развития и повышения конкурентоспособности экономики страны, должен произойти структурный сдвиг в пользу высокотехнологичной продукции.

Борисов подчеркнул, что нынешний кризис отличается для России от кризисов 2008-2009 и 2014 годов, так как страна накопила большие золотовалютные резервы. Кроме того, играет роль низкое соотношение долга к ВВП, немаловажно наличие Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Мы можем опереться на солидную подушку безопасности», – заключил он.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного.