У детей с коронавирусом в США обнаружили редкий воспалительный синдром

В США медики обнаружили у трех детей с коронавирусом редкий воспалительный синдром, который, предположительно, может быть связан с COVID-19.

Агентство Reuters со ссылкой на детского ревматолога и иммунолога Марка Горелика сообщает, что трое детей в возрасте от полугода до восьми лет проходили лечение в медицинском центре Колумбийского университета в Нью-Йорке, у всех троих был жар, воспаление сердца и кишечника, передает РИА «Новости».

«Прямо сейчас мы только начинаем попытки понять, что это значит», – заявил Горелик. Его привлекли для консультаций, чтобы установить болезнь Кавасаки, которая связана с иммунным ответом на инфекции и в тяжелых случаях вызывает воспаление артерий сердца.

Горелик считает, что случаи, скорее всего, не относятся к болезни Кавасаки, но представляют собой похожий процесс, который действует по тому же механизму.

«Он имеет очень похожие черты», – добавил врач.

Ранее Стэнфордский университет в Калифорнии сообщил, что в больницу поступил шестимесячный ребенок с болезнью Кавасаки, позднее у него диагностировали COVID-19. Врачи сообщили, что причина болезни Кавасаки неизвестна, ее могли вызвать несколько патогенов, включая некоторые человеческие коронавирусы.

Горелик предположил, что у некоторых детей болезнь может иметь две фазы: изначальная инфекция и вторичный иммунный ответ, который наступает через одну или несколько недель.

Ученые в Колумбийском университете провели ряд предварительных исследований и обнаружили, что минимум у двух пациентов были гены, которые могли изменить их иммунный ответ. Один из пациентов находится в критическом состоянии, один – в интенсивной терапии, третьего уже выписали.

Директор исследовательского центра болезни Кавасаки в Калифорнийском университете в Сан-Диего доктор Джейн Бернс заявила, что на данный момент неизвестно, связаны ли зафиксированные случаи с COVID-19. В выходные запланировано собрание международных экспертов, чтобы обсудить этот вопрос.

До этого представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным состоянием, которое приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связано с коронавирусом.

Напомним, российский вирусолог рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем заключается существенное различие коронавируса в США и Европе.

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