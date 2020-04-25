Работавший с вирус-положительными пациентами врач умер на Ставрополье

Медик, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом, скончался в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Владимиров сообщил в Instagram, что на Ставрополье зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь пациентам с коронавирусом.

«Спасая чужие жизни, человек отдал свою», – добавил он.

Ранее стало известно, что анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.

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