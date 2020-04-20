Эксперт рассказала, как наладить отношения в семье во время самоизоляции

«Сейчас момент, когда можно заново учиться слышать и уважать членов своей семьи», – сказала газете ВЗГЛЯД общественник Ирина Киркора, говоря о росте напряженности в отношениях внутри семей на фоне продолжающегося режима самоизоляции.

«Люди чувствуют утрату коммуникаций и скорости жизни. Это происходит из-за того, что в обычной жизни мы общаемся с социумом на работе и в кругу друзей больше, чем со своими родными. Но сейчас тот момент, когда можно заново учиться слышать и уважать членов своей семьи», – уверена зампредседателя президентского Совета по правам человека, директор психологического центра «Мир Семьи» Ирина Киркора.

«Сейчас выясняются ключевые вопросы, о которых психологи говорят уже много лет: люди не умеют разговаривать и слышать друг друга, а также уважать личное пространство родственников. Но человеку необходимо личное время и индивидуальное пространство. Даже в небольшой квартире иногда можно закрыться в ванной или кладовке и обустроить процесс таким образом, чтобы в него никто не вмешивался», – пояснила собеседница.

«В решении этих вопросов могут помочь психологические группы и профильная образовательная литература. В расписании семьи должны быть совместные мероприятия, например, ужин и просмотр фильма. Также у каждого члена семьи должно быть индивидуальное время», – сказала эксперт.

Киркора отметила, что в связи с самоизоляцией остро встал вопрос об организации дистанционного обучения детей. «Большинство родителей переложили заботу об обучении детей на школу. Они привыкли принимать в этом небольшое участие и просто не знают, как происходит процесс образования ребенка. Сейчас они встретились с этим вопросом лицом к лицу. Система образования также оказалась не готова к такой ситуации», – сказала собеседница.

«Возможно родителям и педагогам необходимо поговорить для того, чтобы объяснить, каким образом строится структура работы по обучению детей и каково должно быть участие родителей в этом вопросе», – рассуждает эксперт.

«Но родители не обязаны заниматься образованием детей. Они могут лишь обеспечить процесс обучения, принимать в нем посильное участие и придумать игры, закрепляющие полученные в школе знания», – заключила Киркора.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 4 тыс. 268 новых случаев коронавируса в 76 регионах, при этом в 45% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперштаб по ситуации с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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