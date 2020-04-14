В Москве умерли еще 13 человек с положительным результатом теста на коронавирус

Еще 13 человек с положительным результатом теста на коронавирус умерли в Москве, одной из умерших было 29 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «двустороняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Там уточнили, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди них хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пять пациентов страдали сахарным диабетом. Один из умерших лечился в частном медицинском учреждении.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу», – добавили в оперштабе.

Всего в Москве на данный момент умерли 95 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 2558 случаев коронавируса в 62 регионах. Всего в стране зафиксировано 18 328 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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