Политолог: В состав Общественной палаты влилась «свежая кровь»

Очень хорошо, что в составе палаты появятся такие яркие сильные личности, как, например, основатель добровольческого поискового отряда или директор детского хосписа. Об этом заявил политолог Павел Данилин, комментируя обновление состава Общественной палаты.

«Теперь в палате появятся новые яркие личности, в том числе врачи и общественники. Из 40 членов нового состава Общественной палаты, который утвердил президент, много как молодых, так и новых лиц. Особо я хотел упомянуть таких, как Никита Данюк, участник конкурса «Лидеры России», политолог-международник, и Александр Школьник, который возглавляет Музей Победы», – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Будут и знаменитые, очень уважаемые общественники – те, кто непосредственно помогает людям, сами создают новые проекты в этой сфере. К примеру, это протоиерей Александр Ткаченко, директор первого детского хосписа в Петербурге. Это и Григорий Сергеев, организатор Центра поиска пропавших людей, основатель поискового добровольческого отряда «Лиза Алерт». Из московской Общественной палаты в федеральную переходит еще один очень известный человек – Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета. Появится там и всем известный Олег Сирота, предприниматель, сыровар, который активно выступает в защиту интересов отечественного фермерства, – добавил политолог.

«Конечно, остается в Общественной палате и много и заслуженных ее членов из прежнего состава – это политолог Наталья Нарочницкая, академик, зампред Союза машиностроителей Борис Алешин и знаменитый врач, хирург Лео Бокерия. Можно надеяться, что этот состав со свежей кровью, которая туда влилась, станет более эффективным, чем предыдущий», – подытожил Данилин.

Как сообщила накануне газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России. В списке членов – 40 фамилий. Отмечается, что членам Общественной палаты, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты, делегированными от общественных палат субъектов, предложено приступить к формированию Общественной палаты в полном составе.

«Указом Президента членами Палаты утверждены, без сомнения, весьма достойные люди, многие из них известны всей стране. Каждый из них – профессионал в своей области. Часть списка – члены Палаты действующего состава, прекрасно себя зарекомендовавшие», – отметила по этому поводу секретарь палаты Лидия Михеева. Она сообщила, что на данный момент определены 124 члена седьмого состава ОП, включая представителей от общественных палат субъектов Федерации.

«14 новых членов ОП РФ наряду с 7 членами шестого состава войдут в рабочую группу для организации и проведения конкурса по отбору еще 43 членов от общероссийских объединений и некоммерческих организаций. Процедура отбора оставшихся 43 членов начнется не позднее 20 апреля, их выборы должны состояться в июне. Первое пленарное заседание седьмого состава должно состояться не позднее 1 июля», – рассказала Михеева.