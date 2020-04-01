Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Коммунарке

Сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестного в маске, ранившего мужчину из огнестрельного оружия в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Инцидент произошел во вторник, 31 марта, в период с 20.50 по 21.10 около одного из домов в поселке Коммунарка. Неизвестный в медицинской маске несколько раз выстрелил потерпевшему по ногам, после чего скрылся, передает «Интерфакс».

Пострадавший был госпитализирован, у него диагностировали раны мягких тканей обоих бедер. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Источник сообщил, что пострадавший работает в оптовой торговле в продовольственном центре «Фуд Сити» в Москве.