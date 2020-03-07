В Росгвардии предложили не выдавать оружие пойманным пьяными за рулем

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов заявил, что ведомство предложило не выдавать лицензию на оружие лицам, пойманным пьяными за рулем.

Золотов в интервью «Российской газете» заявил, что в скором времени будут новые основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия.

«Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия», – сказал он.

Для военных пенсионеров планируется ввести послабления для получения таких документов.

«Предлагается освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Исходим из того, что человек, 20 и более лет, прослуживший с оружием, этот навык не утратил», – пояснил глава Росгвардии.

Также Золотов в интервью «Российской газете» сообщал, что в России будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.