Москва отреагировала на запрет въезда российскому ученому в Румынию

Посольство России в Румынии направило ноту в МИД страны в связи с отказом во въезде российскому ученому Алексею Умнову-Денисову, выразив обеспокоенность тем, что «искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом», заявил пресс-атташе посольства России в Румынии Василий Потенга.

«Ученого из Санкт-Петербурга по прилету в Бухарест даже не выпустили, он находился в транзитной зоне, ему вещи не выдали, первым обратным рейсом был вынужден вернуться в Россию. Представители посольства ожидали его в аэропорту, вызвали консула, посол лично туда поехал. Связались с МИД Румынии, но в устной форме нам объяснили, что это решение румынских властей, и они имеют на это право – принимать самостоятельно решение без каких либо объяснений», – передает РИА «Новости» слова Потенги.

Он сообщил, что «посольство по этому случаю направило ноту в МИД Румынии, где выразило сожаление и обеспокоенность тем, что искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом».

Пресс-атташе посольства уточнил, что Умнов-Денисов, специалист по лингвистике, должен был выступить в Российском центре науки и культуры в Бухаресте с лекцией о предках румын на тему «Племена даков: кто они и откуда».

«Так как гости, слушатели его уже ждали, мы с его разрешения сами провели эту лекцию», – сказал Потенга.

«Мы, конечно, информировали наш МИД о случившемся», – добавил российский дипломат.

В российской дипмиссии отметили, что ученого не пустили, несмотря на своевременное получение им въездной визы в Генеральном консульстве Румынии в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее в среду посол России Валерий Кузьмин сообщил, что российскому лингвисту Алексею Умнову-Денисову запрещен въезд в Румынию.