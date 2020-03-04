Румыния запретила въезд российскому лингвисту

Российскому лингвисту Алексею Умнову-Денисову запрещен въезд в Румынию, сообщил посол России Валерий Кузьмин.

В Российском центре науки и культуры, констанцском университете имени Андрея Шагуны и в археологическом институте имени Василе Пырвана были запланированы выступления Умнова-Денисова. Чтобы послушать его, в Бухарест съехались ученые не только из Румынии, но и из Болгарии, передает ТАСС.

Умнов-Денисов «изучает вопрос о золотых табличках из румынского города Синаи», пояснил дипломат, и собирался «поделиться результатами своих исследований».

Однако в аэропорту Умнову-Денисову «был запрещен въезд в Румынию», хотя визу в генконсульстве Румынии в Санкт-Петербурге выдали «всего за несколько дней до этого» и «никаких вопросов к нему не возникало».

Кузьмин рассказал, что МИД Румынии данную ситуацию прокомментировали «устно, очень коротко и без всякой детализации». МИД Румынии заявил, что «решение было принято в соответствии с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством, обсуждению и объяснению оно не подлежит».

МИД Румынии направлена нота, в которой «выражается глубокое разочарование» и указывается, на негативные последствия решения румынских властей для «научных связей, особенно в области истории».

Презентация подготовленной лекции Умнова-Денисова на румынском языке в РЦНК была проведена без самого докладчика, другие выступления отменили.

Ученые спорят о том, являются ли найденные в румынском городе Синае таблички летописью дакийской эпохи, созданными в V–II веках до н.э., или фальшивкой. Долгое время таблички и сделанные с них свинцовые копии хранились в различных румынских музеях, затем их следы теряются. Умнов-Денисов предпринял попытку расшифровать надписи на табличках по фотографиям.

В феврале глава минобороны Украины Андрей Загороднюк в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности встретился с коллегой из Румынии Николае-Ионелом Чуке и предложил совместно противодействовать российским «угрозам» в Черном море.