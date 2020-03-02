Стало известно о намерении «Силовых машин» выйти из СП с Siemens

«Силовые машины» Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу – германской Siemens, пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

По данным газеты «Коммерсант», согласно условиям создания СП, у «Силовых машин» раз в три года возникает опцион на продажу своей доли в совместном предприятии. Переговоры о продаже начались в январе 2020 года и должны завершиться в течение двух месяцев («окно» для опциона открылось 2 декабря).

Если стороны не смогут договориться о стоимости сделки, к ней подключится независимый оценщик.

Источник газеты, близкий к «Силовым машинам», сообщил, что долю компании можно оценить в 5-6 млн долларов, поскольку у предприятия нет производства полного цикла.

«Коммерсант» отмечает, что, выкупив долю «Силовых машин», Siemens должен будет привлечь в СП другого российского инвестора, которым, по сведениям газеты, может стать «Газпром энергохолдинг». Но в 2019 году он уже приобрел еще одно крупное предприятие – «РЭП Холдинг», которое в основном выпускает газовые и паровые турбины для Газпрома.

Газета пишет, что после завершения сделки компании «станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в России».

«Силовые машины» разрабатывают отечественную газовую турбину мощностью 65 МВт и 170 МВт. Производством газовых турбин средней и большой мощности отечественные компании не занимаются, такое энергооборудование в России изготавливает только СТГТ, но его установка на теплоэлектростанции в рамках программы модернизации не проходит по требованиям локализации.

Работа Siemens и «Силовых машин» в рамках СП перестала быть конструктивной еще несколько лет назад, на фоне введения санкций США «Силовые машины» последовательно стремятся заблокировать иностранцам доступ к рынку России. После выхода из СП компании будут конкурировать как поставщики газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 65-170 МВт (этой технологии в РФ пока нет) в рамках программы модернизации ТЭС, говорится в публикации.

«Силовые машины» владеют 35% в СП, Siemens – 65%. Сейчас Siemens планирует заключить СПИК (специнвестконтракт, который позволит поставлять турбины СТГТ для реновации электростанций по программе модернизации), однако «Силовые машины» высказывались против заключения СПИК с СТГТ.

В октябре сообщалось, что немецкий концерн Siemens отказался локализовать газовые турбины большой мощности в России по политическим причинам.