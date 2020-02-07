Турция выступила с угрозами в адрес Сирии в СБ ООН

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совета безопасности предупредил Дамаск, что Анкара «не потерпит воинственных действий» и намерена использовать «право на самооборону» в сирийской провинции Идлиб.

«Все случаи развертывания турецких военных, включая последний, координировались с российскими властями», – передает РИА «Новости» слова Синирлиоглу. Тем не менее, сирийские военные 3 февраля открыли огонь по турецким позициям.

«В результате нас вынудили разместить дополнительные подразделения для защиты наших наблюдательных постов и для предотвращения эскалации военных действий в Идлибе. На сегодня некоторые из наших наблюдательных пунктов все еще окружены бойцами режима (сирийской армией)», – сказал турецкий постпред.

По его словам, Турция верит в политическое решение сирийского конфликта, работает вместе с ООН над урегулированием в соответствии с резолюцией 2254. «Но Турция не потерпит воинственных действий. Любая военная агрессию, целью которой будут интересы безопасности Турции и турецкие солдаты, будет сурово пресекаться», – заявил Синирлиоглу.

«Мы никогда не колебались в том, чтобы использовать наше право на самооборону. Я не провожу тут красную линию – это предупреждение», – подчеркнул он.

Дипломат заявил, что сирийские военные должны «отойти с нынешних позиций до конца этого месяца». «Мы ожидаем от режима и от тех, кто его поддерживает, необходимых шагов в этом направлении», – заключил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если до конца февраля она не отступит от наблюдательных пунктов Турции в Идлибе.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал жесткий ответ на нарушения стабильности в Сирии, в которых Анкара обвиняет Дамаск.

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