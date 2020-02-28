Белоруссия сообщила о первом случае заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о выявлении первого на территории страны случая заражения коронавирусом нового типа.

Заболевшим является студент из Ирана, передает ТАСС.

27 февраля тесты, проведенные в республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие у него коронавируса.

Ранее сообщалось, что Россия решила ограничить авиасообщение с Ираном из-за распространения в этой республике коронавируса.

До этого Ирак и Кувейт ограничили въезд из Ирана.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс. человек, количество случаев заражения с момента вспышки заболевания составило 78,5 тыс.

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