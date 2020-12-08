Лавров заявил о давлении Запада на Индию в вопросах ВТС с Россией

Запад оказывает давление на Индию, чтобы ослабить ее военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией и втянуть в конфронтацию с Китаем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам (РСМД).

«Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Такие полюса, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны. Но такой очевиднейший полюс, как, например, Индия, подвергается очень изощренной, агрессивной политике Запада», – цитирует ТАСС Лаврова.

По его мнению, Запад пытается втянуть Индию и в «антикитайские игры», продвигая Индо-Тихоокеанские стратегии, резко ослабить «теснейшие партнерские, стратегические, привилегированные отношения России с индийцами». «На это направлено и очень жесткое давление, которое оказывают американцы на Дели по вопросам ВТС с Россией», – добавил Лавров.

Ранее глава министерства торговли и промышленности, а также железных дорог Индии Пиюш Гойял заявил, что Нью-Дели готов подписать преференциальное торговое соглашение с США, но конкретные сроки зависят от американской стороны.