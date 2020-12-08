В России резко снизилась заготовка новогодних елок

Количество елей, срубленных к Новому году, уменьшилось на 30% за три года, в этом году снижение объемов заготовки елей продолжится, говорится в сообщении Рослесинфорга (входит в структуру Рослесхоза).

«В России увеличивается тенденция сохранения лесного фонда. Заготовка новогодних елок снизилась за последние три года уже на 30%. В ближайшую новогоднюю кампанию тренд снижения заготовки елок и хвойных лап по-прежнему остается актуальным. Связано это и с повышением экологической сознательности россиян, и с их желанием сэкономить на данной статье новогодних затрат. К тому же многие не хотят тратить время на ежегодную покупку живой елки и последующую ее утилизацию. У некоторых натуральные ели вызывают аллергию», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным Рослесинфорга, в прошлом году заготовлено свыше 78 тыс. новогодних елок и 35 тонн хвойных лап. Отмечается, что общие запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн гектаров, что сравнимо с территорией Турции и в два раза больше площади Японии.

«Такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 млн рублей. Отечественные елки украшают не только квартиры россиян. По данным таможенной статистики, так называемые рождественские деревья свежие из России в 2019 году отправлялись в Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Украину», – говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, вырубка новогодних елок не вредит лесу. По правилам их заготавливают на специальных плантациях, где елки выращивают специально для этой цели.

«Небольшое количество новогодних красавиц заготавливают на лесных участках, подлежащих расчистке. Иногда для этих целей используют вершинную часть заготовленных в рамках рубок по договорам аренды или купли-продажи лесных насаждений. Еловые, пихтовые и сосновые лапы разрешено заготавливать исключительно со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок», – говорится в сообщении.

Как поясняют в Рослесинфорге, заготовкой елей для новогоднего праздника занимаются в основном представители малого и среднего бизнеса.



«Но символ Нового года можно срубить и самостоятельно. Для этого нужно оформить необходимые документы на заготовку ели для собственных нужд к новогоднему празднику в ближайшем лесничестве», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее традиционную детскую елку в Кремле отменили.