Собянин рассказал о строительстве новых станций наземного метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новых станций МЦД – «Московских центральных диаметров», и о модернизации существующей железнодорожной инфраструктуры.

«Создание наземного метро – сложный процесс. Требуется модернизировать существующую железнодорожную инфраструктуру, построить сотни километров новых путей, десятки эстакад и путепроводов. И все это приходится делать в условиях плотной городской застройки», – сообщил Собянин в своем блоге.

Он отметил, что для наземного метро необходимы новые комфортные поезда и привлекательная тарифная система. Прежде всего, наземное метро – это новые станции в жилых районах и транспортно-пересадочные узлы, сокращающие время ежедневных поездок для миллионов пассажиров, указал градоначальник. Если новая станция открывается в «депрессивной промзоне», то она дает толчок развитию этой территории, отметил мэр.

«Начиная с запуска движения по МЦК в Москве и ближайших городах Московской области было открыто порядка 40 новых станций наземного метро. Еще десятки станций прошли полную реконструкцию», – пояснил Собянин.

Так, в Москве после реконструкции открыли станцию Крешкино, еще одну станцию будущего диаметра МЦД-4. «Теперь вместо традиционной открытой платформы местные жители будут пользоваться современным вокзалом наземного метро с лифтами, эскалаторами и безопасным переходом через железнодорожные пути вместо прежнего настила», – отметил глава города.

В ближайшие годы в Москве совместно с РЖД планируется построить и открыть свыше десяти новых станций. В частности, на МЦД-1 Белорусско-Савеловский планируется открыть новую станцию Петровско-Разумовская. Она станет частью крупного транспортного хаба Петровско-Разумовская. «Она будет построена между Окружной и Тимирязевской. Пассажиры смогут сделать пересадку на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, а также на перспективный диаметр МЦД-3. Для пересадки на метро не придется выходить на улицу – она будет осуществляться в теплом контуре», – пояснил мэр.

Глава города заверил, что эта станция станет максимально комфортной для пассажиров. «Во время ожидания поезда их защитят от осадков и ветра навесы на всю длину платформы. Для безопасного перехода через пути построят надземный вестибюль. Подъемы и спуски с моста оснастят эскалаторами и лифтами, сделав станцию доступной для маломобильных групп пассажиров», – поделился градоначальник, добавив, что в перспективе на станции Петровско-Разумовская МЦД-3 будут останавливаться поезда ВСМ «Москва-Петербург».

В то же время на МЦД-2 Курско-Рижский рядом со станцией метро «Щукинская будет построена новая станция, пояснил Собянин. «Действующая станция Покровское-Стрешнево МЦД-2 находится в глубине парка и мало востребована у пассажиров. Новая станция будет построена вместо нее в одном километре западнее. … После открытия Щукинской станция Покровское-Стрешнево будет закрыта для пассажиров из-за малой востребованности и короткого расстояния до других станций», – указал мэр.

Щукинская станет крупным транспортным хабом на северо-западе столицы. «Местные жители получат станцию наземного метро в пешей доступности от дома. А пассажиры из подмосковных Нахабино и Красногорска смогут сделать еще одну пересадку на метро», – добавил Собянин.

Также к открытию станции приведут в порядок прилегающую территорию. Там планируется обустроить стоянку для такси и новые линии посадки на общественный транспорт. Также по проекту предусмотрены велодорожка и велопрокат с велопарковкой.

Станция Марьина Роща откроется в одноименном районе на северо-востоке столицы, с ее открытием город станет ближе для 67 тыс. его жителей. «Пассажиры получат быструю и удобную пересадку между МЦД-2, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линией метро, станция которой тоже находится в активной фазе строительства. А в перспективе здесь появится остановка и для поездов МЦД-4», – указал Собянин.

Еще одна станция «Печатники» откроется на перегоне между Текстильщиками и Кубанской. Новый пересадочный узел в Печатниках объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро. «Местные жители получат безопасный переход через железнодорожные пути и Юго-Восточную хорду. Здесь построят мост-конкорс, подземный тоннель и два наземных перехода», – пояснил глава города.

Тем временем, на МЦД-4 Киевско-Горьковском проходит строительство III и IV главных путей. Этот МЦД свяжет Апрелевку с Железнодорожным. Также появится крупный транспортно-пересадочный узел Аминьевская, это первая комфортная пересадка на метро после въезда в город. «С Аминьевской можно будет перейти на станцию «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии метро. Рядом с будущим ТПУ ведется активное жилое строительство. Помимо станций метро шаговой доступности, местные жители получат безопасный переход через железнодорожные пути», – сообщил мэр.

Новая станция наземного метро Минская будет открыта на путепроводе, строящемся через Минскую улицу. Еще одна пересадка на метро – одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии. Станция будет удобной для многочисленных гостей Музея Победы на Поклонной горе, отметил Собянин.

Станция Поклонная улучшит транспортную доступность микрорайона Сетунь. Сейчас его жителям приходится добираться до метро на автобусе, а появление наземного метро в пешей доступности позволит им поменять привычные маршруты в пользу более удобных и быстрых, подчеркнул мэр. «Благодаря станции появится удобный пешеходный переход через железнодорожные пути, разделяющие два соседних района – Раменки и Дорогомилово. При желании с новой станции пассажиры смогут пересесть на находящиеся неподалеку станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий метро», – отметил градоначальник.

Следующая станция Кутузовская расположится на будущей соединительной ветке Киевского и Белорусского направлений МЖД. Помимо жилой застройки рядом находится новый офис Сбера, пояснил Собянин. С новой станции будущего МЦД-4 пассажиры смогут пересесть на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро. На станции будет создана современная пассажирская инфраструктура, в том числе для маломобильных пассажиров.

«Тестовская (Камушки) – еще один элемент транспортной инфра­структуры СИТИ. Новая станция будет размещена на эстакаде. Она станет частью одного из крупнейших транспортных хабов в Москве. С Тестовской МЦД-4 можно будет сделать пересадку на станции Тестовская МЦД-1, Деловой центр МЦК и станции метро «Международная», «Деловой центр». Кроме того, будет создан безопасный переход через железнодорожные пути МЦК и из района Мукомольного проезда в СИТИ», – добавил Собянин.