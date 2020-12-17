Путин рассказал о реализации мусорной реформы

Мусорная реформа продолжает реализовываться, в данный момент перед правительством и регионами страны стоит ряд важных задач в этом направлении, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Журналистка из Магнитогорска заявила в ходе пресс-конференции, что в некоторых регионах якобы тормозит реализация мусорной реформы.

Путин сказал в ответ, что реформа реализуется, в данный момент существуют три основных задачи в этом направлении.

Первая – создание замкнутого цикла производства, когда отходы отправляются не на полигоны, а на переработку на соответствующих производствах. Вторая задача – необходимо добиться нормальной сортировки мусора, чтобы к 2030 году это сырье грамотно распределялось и перерабатывалось. Третье – важно наладить связь между производителями и упаковщиками продукта, чтобы перенести нагрузку по отходам с граждан на изготовителей.

Глава государства привел в качестве примера утилизационный сбор в автопроме, отметив, что практика успешно существует и в России, и в мире.

Он подчеркнул, что на решение проблемы с мусором в стране выделяются значительные ресурсы.

Также Путин обратил внимание на обращение жителя Магнитогорска, касающееся выбросов в атмосферу. Он указал, что, насколько ему известно, этот город вкладывает много средств в обновление производств, чтобы минимизировать количество выбросов.

Кроме того, президент сообщил, что в стране в данный момент ведется работа над созданием системы датчиков, замеряющих объемы выбросов, особенно актуально это будет для мест, где много соответствующих загрязнений.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.