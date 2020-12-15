В Свердловской области убившую молотком дочь женщину признали невменяемой

Женщина, убившая молотком свою малолетнюю дочь в Кировограде Свердловской области, признана невменяемой. Ей предъявлено обвинение, сообщило региональное следственное управление СК.

«35-летней местной жительнице предъявлено обвинение в запрещенном уголовным законом деянии, совершенного в состоянии невменяемости и подпадающего под признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетней»)», – говорится на сайте ведомства.

Результаты судебно психолого-психиатрической экспертизы показали, что женщина имеет хроническое психическое расстройство, в связи с чем является невменяемой, уточняется в сообщении. Следователи отмечают, что по делу уже проведено свыше десятиразличных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, трасологические и судебно-медицинская.

Напомним, в октябре обвиняемая забила свою дочь молотком, пока та спала, после чего пыталась покончить с собой. Незадолго до этого она употребила превышающую допустимую дозу медицинских препаратов.