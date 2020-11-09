Для детей с ОВЗ в Приамурье решили оборудовать пять мастерских

Дети с ограниченными возможностями здоровья в Амурской области смогут учиться в мастерских, которые до конца 2024 года специально для них оборудуют в пяти школах-интернатах по нацпроекту «Образование», сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Новые развивающие кабинеты и трудовые мастерские планируется оборудовать в пяти школах-интернатах Амурской области до 2024 года в рамках нацпроекта «Образование», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Первые кабинеты на средства федерального гранта, полученного в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», в 2020 году оборудованы в коррекционной школе Благовещенска и в школе-интернате Белогорска. Учащиеся в областном центре смогут освоить картонажно-переплетное дело, воспитанники белогорской школы-интерната - пекарское дело.

По словам директора школы-интерната № 10 в Белогорске Светланы Якимовой, направление выбрано, поскольку выпускники школы чаще всего идут учиться именно на пекарей.

«У нас уже практикуются несколько профильных направлений обучения – кулинарное, швейное, столярное, слесарное. Свои первые профессиональные навыки ребята получают, начиная с пятого класса. Однако после выпуска из школы чаще всего дети идут учиться на пекарей», – сказала она.