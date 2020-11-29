Умер экс-президент РАН Владимир Фортов

Экс-президент РАН, академик Владимир Фортов умер утром в воскресенье, сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.

Иванов сообщил, что утром 29 ноября «скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013-2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов», передает РИА «Новости».

«Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», – добавил он.

В пресс-службе РАН сообщили, что ученый «болел, у него была коронавирусная инфекция».

Фортову было 74 года. В 1962 году он окончил среднюю школу с серебряной медалью, поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) на факультет аэрофизики и космических исследований.

В 1968 году с отличием окончил его по специальности «Термодинамика и аэродинамика» и был принят в аспирантуру МФТИ. В 1971 году досрочно защитил кандидатскую диссертацию «Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей».

В 1976 году защитил докторскую диссертацию «Исследование неидеальной плазмы динамическими методами». С 1982 года – профессор по специальности «Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва».

С 1992 по 2007 годы – директор Института теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, с 1993 по 1997 годы – председатель Российского фонда фундаментальных исследований, с 1996 по 2001 годы – вице-президент РАН.

В августе 1996 года стал председателем Государственного комитета по науке и технологиям, затем – министром науки и технологий, одновременно до марта 1997 года являлся заместителем председателя правительства России; в марте 1998 года вышел в отставку в составе кабинета Черномырдина.

29 мая 2013 года общим собранием Российской академии наук избран президентом академии. В феврале 2017 года получил поддержку президиума РАН для переизбрания, однако непосредственно перед выборами Фортов снял свою кандидатуру. Его полномочия как президента РАН истекали 27 марта 2017 года.

Основные работы Фортова посвящены физике мощных ударных волн в плотной плазме и экстремальным состояниям вещества. Под руководством и при участии ученого были проведены теоретические и экспериментальные работы в области физики высоких плотностей энергии, физики неидеальной плазмы и химической физики, космической физики, теории горения и взрыва, теплофизических свойств веществ и их поведения в экстремальных условиях.

В мировой науке известен и как создатель и руководитель нового научного направления – динамической физики неидеальной плазмы.

Владимир Фортов – лауреат Государственной премии СССР (1988) и Государственной премии России (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».